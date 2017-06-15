Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Прямая линия с Владимиром Путиным
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 14:59

    Путин: решение о повышении пенсионного возраста не принято, но вопрос обсуждается

    комментировать

    Путин: решение о повышении пенсионного возраста не принято, но вопрос обсуждается

    Путин: решение о повышении пенсионного возраста не принято, но вопрос обсуждается

    Глава государства заявил, что решение по вопросу о повышении пенсионного возраста необходимо принимать осторожно, без суеты и спешки.

    Во время прямой линии президент подчеркнул, что к этой теме необходимо «очень аккуратно относиться». По словам главы государства, решение пока не принято, но обсуждение идет на экспертном, правительственном уровне.

    При этом Путин отметил, что эксперты указывают на то, что в том случае, если возраст не будет повышен, размер пенсий упадет, а количество работающих будет уменьшаться.

    Напомним, видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

    Новости по теме

    Прямая линия — 2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru