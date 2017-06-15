Путин: решение о повышении пенсионного возраста не принято, но вопрос обсуждается

Глава государства заявил, что решение по вопросу о повышении пенсионного возраста необходимо принимать осторожно, без суеты и спешки.
Во время прямой линии президент подчеркнул, что к этой теме необходимо «очень аккуратно относиться». По словам главы государства, решение пока не принято, но обсуждение идет на экспертном, правительственном уровне.
При этом Путин отметил, что эксперты указывают на то, что в том случае, если возраст не будет повышен, размер пенсий упадет, а количество работающих будет уменьшаться.
Напомним, видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
При этом Путин отметил, что эксперты указывают на то, что в том случае, если возраст не будет повышен, размер пенсий упадет, а количество работающих будет уменьшаться.
Напомним, видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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