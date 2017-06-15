Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Прямая линия с Владимиром Путиным
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 14:59
    Путин призвал деполитизировать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ. выставки и музеи, памятники, Путин, РПЦ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин призвал деполитизировать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

    комментировать

    Путин призвал деполитизировать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

    Путин призвал деполитизировать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

      Как заявил президент России, в храме должны как проводиться религиозные службы, так и должна вестись музейная деятельность.

      Рабочий Балтийского завода в Петербурге в ходе «Прямой линии» спросил мнение президента о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

      Как заявил Владимир Путин, Исаакиевский собор строился как церковь, а не как музей. По словам президента, музей в Исаакии нужно сохранить, однако это учреждение культуры должно выполнять функции православного храма.

      Путин отметил, что существуют решения сохранить Исаакиевский собор и как музей, и как религиозный объект. Один из мировых примеров такого синтеза — существование собора святого Петра в Ватикане. Кроме того, президент призвал деполитизировать проблему Исаакия.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос передачи Исаакия РПЦ нужно деполитизировать. Собор должен сохранить музейную функцию. <…> Противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность, как, например, в Ватикане».

      Владимир Путин резюмировал, что государство должно обеспечить и отправление религиозного культа, и сохранность музея. Ибо существует как федеральный закон о передаче религиозных зданий церкви, так и международный закон, запрещающий передавать церкви памятники архитектуры.

      Напомним: видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию. Возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

      Новости по теме

      Прямая линия — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru