Путин призвал деполитизировать вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Как заявил президент России, в храме должны как проводиться религиозные службы, так и должна вестись музейная деятельность.
Рабочий Балтийского завода в Петербурге в ходе «Прямой линии» спросил мнение президента о передаче Исаакиевского собора РПЦ.
Как заявил Владимир Путин, Исаакиевский собор строился как церковь, а не как музей. По словам президента, музей в Исаакии нужно сохранить, однако это учреждение культуры должно выполнять функции православного храма.
Путин отметил, что существуют решения сохранить Исаакиевский собор и как музей, и как религиозный объект. Один из мировых примеров такого синтеза — существование собора святого Петра в Ватикане. Кроме того, президент призвал деполитизировать проблему Исаакия.
Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос передачи Исаакия РПЦ нужно деполитизировать. Собор должен сохранить музейную функцию. <…> Противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность, как, например, в Ватикане».
Владимир Путин резюмировал, что государство должно обеспечить и отправление религиозного культа, и сохранность музея. Ибо существует как федеральный закон о передаче религиозных зданий церкви, так и международный закон, запрещающий передавать церкви памятники архитектуры.
Напомним: видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию. Возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Как заявил Владимир Путин, Исаакиевский собор строился как церковь, а не как музей. По словам президента, музей в Исаакии нужно сохранить, однако это учреждение культуры должно выполнять функции православного храма.
Путин отметил, что существуют решения сохранить Исаакиевский собор и как музей, и как религиозный объект. Один из мировых примеров такого синтеза — существование собора святого Петра в Ватикане. Кроме того, президент призвал деполитизировать проблему Исаакия.
Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос передачи Исаакия РПЦ нужно деполитизировать. Собор должен сохранить музейную функцию. <…> Противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность, как, например, в Ватикане».
Владимир Путин резюмировал, что государство должно обеспечить и отправление религиозного культа, и сохранность музея. Ибо существует как федеральный закон о передаче религиозных зданий церкви, так и международный закон, запрещающий передавать церкви памятники архитектуры.
Напомним: видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию. Возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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