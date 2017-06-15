Путин ответил на вопрос педагога Алёны с зарплатой 16,5 тыс. рублей

Владимир Путин ответил на вопрос педагога из Иркутска, которая получает зарплату не больше 16,5 тысяч рублей в месяц. Алёна спросила у президента, как ей прожить на такие деньги.
Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос молодой учительницы из Иркутска, которая пожаловалась на маленькую зарплату (16,5 тысяч рублей), сказал, что такого разрыва в реальных доходах молодых специалистов быть не должно.
Президент РФ отметил, что средняя зарплата педагогов в Иркутской области сейчас составляет 30 тысяч рублей. Владимир Путин напомнил, что на практике зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей, которые определяет сама школа.
Президент РФ также предложил установить минимальное соотношение между уровнем зарплаты молодых и опытных работников школ. И отметил, что зарплаты бюджетников, не попавших в «майские указы», будут проиндексированы уже с 1 января 2018 года.
Владимир Путин, президент РФ: «В другой категории бюджетной сферы, которой в „майских указах“ не оказалось, там сложнее. Им не индексировали несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9% была. А индексации не было. Это конечно несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение — с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы».
Путин отметил, что правительство примет меры, чтобы повысить уровень жизни российского населения.
Владимир Путин: «У нас реальная заработная плата с июля и августа прошлого года начала потихоньку расти, и за прошлый год она подросла на 0,7%. Это еще пока трудно заметить, хотя в апреле этого года рост составил уже 2,3% — 2,4%. В начале года была единовременная выплата пенсионерам по 5 тысяч рублей, с 1 февраля проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам, социальные пенсии проиндексированы, мы работаем с работодателем на предмет повышения нижней планки МРОТ. В общем и целом мы обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему».
#cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Президент РФ отметил, что средняя зарплата педагогов в Иркутской области сейчас составляет 30 тысяч рублей. Владимир Путин напомнил, что на практике зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей, которые определяет сама школа.
Президент РФ также предложил установить минимальное соотношение между уровнем зарплаты молодых и опытных работников школ. И отметил, что зарплаты бюджетников, не попавших в «майские указы», будут проиндексированы уже с 1 января 2018 года.
Владимир Путин, президент РФ: «В другой категории бюджетной сферы, которой в „майских указах“ не оказалось, там сложнее. Им не индексировали несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9% была. А индексации не было. Это конечно несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение — с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы».
Путин отметил, что правительство примет меры, чтобы повысить уровень жизни российского населения.
Владимир Путин: «У нас реальная заработная плата с июля и августа прошлого года начала потихоньку расти, и за прошлый год она подросла на 0,7%. Это еще пока трудно заметить, хотя в апреле этого года рост составил уже 2,3% — 2,4%. В начале года была единовременная выплата пенсионерам по 5 тысяч рублей, с 1 февраля проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам, социальные пенсии проиндексированы, мы работаем с работодателем на предмет повышения нижней планки МРОТ. В общем и целом мы обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему».
#cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Комментарии