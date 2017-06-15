В Великобритании пустят с молотка «Майн кампф» с автографом Гитлера

На торгах аукционного дома Silverwoods в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».
Интерес для коллекционеров представляет даже не сама книга, которая была издана в 1935 году, а автограф Гитлера, который находится на переднем форзаце. Ожидается, что за книгу удастся выручить не менее тысячи фунтов.
Гитлер подписал эту книгу для бывшего журналиста BBC Питера Кадогана. Он был знаком со светской львицей Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей вождя Третьего рейха. Она и попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи журналиста, передает BBC.
Книга «Майн кампф» («Моя борьба») впервые была опубликована в 1925 году и множество раз переиздавалась. Общий тираж книги превысил 12 миллионов экземпляров. В России книга запрещена.
Гитлер подписал эту книгу для бывшего журналиста BBC Питера Кадогана. Он был знаком со светской львицей Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей вождя Третьего рейха. Она и попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи журналиста, передает BBC.
Книга «Майн кампф» («Моя борьба») впервые была опубликована в 1925 году и множество раз переиздавалась. Общий тираж книги превысил 12 миллионов экземпляров. В России книга запрещена.
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