Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что смог скрыться из своего кабинета перед визитом правоохранителей благодаря сверхспособностям.
Накануне, 14 июня, к градоначальнику пришли полицейские из Киева. Они собирались вручить Сенкевичу протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Однако мэр предпочел сбежать из своего кабинета, чтобы не общаться со стражами порядка.
По данным местной прессы, Сенкевич через окно выбрался на балкон, а потом оказался в кабинете, где находится департамент энергосбережения, после чего покинул здание мэрии.
Впрочем, сам мэр опроверг эти сообщения. По словам Сенкевича, совершить побег ему помогли суперспособности, передает ТСН.
Александр Сенкевич, мэр Николаева: «Я — супермен! Я не буду скрывать: я не выходил из своего кабинета через парадную дверь».
Также градоначальник отметил, что не перелезал через балкон, а воспользовался проходом на втором этаже.
Отметим, что подписать протокол Сенкевичу все же пришлось. При этом мэр заявил, что не считает себя виновным. По его словам, на него в последнее время организовали «травлю».
По данным местной прессы, Сенкевич через окно выбрался на балкон, а потом оказался в кабинете, где находится департамент энергосбережения, после чего покинул здание мэрии.
Впрочем, сам мэр опроверг эти сообщения. По словам Сенкевича, совершить побег ему помогли суперспособности, передает ТСН.
Александр Сенкевич, мэр Николаева: «Я — супермен! Я не буду скрывать: я не выходил из своего кабинета через парадную дверь».
Также градоначальник отметил, что не перелезал через балкон, а воспользовался проходом на втором этаже.
Отметим, что подписать протокол Сенкевичу все же пришлось. При этом мэр заявил, что не считает себя виновным. По его словам, на него в последнее время организовали «травлю».
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