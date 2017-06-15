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  • 15.06, 10:28

    Умер писатель-авангардист Баян Ширянов

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    • Фото: Сысоев Григорий / ТАСС
    Умер <nobr>писатель-авангардист</nobr> Баян Ширянов

    Умер писатель-авангардист Баян Ширянов

    Умер <nobr>писатель-авангардист</nobr> Баян Ширянов
  • Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

    • В Москве на 53-м году жизни скончался писатель-авангардист Кирилл Воробьёв, который публиковался под псевдонимом Баян Ширянов.

    Cиделка писателя Наталья Ламанова подтвердила, что писатель скончался в больнице в ночь на 15 июня, сообщает РБК.

    По словам Ламановой, у писателя открылось сосудистое кровотечение. Ширянов попал в больницу с диагнозом «цирроз печени» в мае 2017 года, а двумя годами ранее ему был был поставлен диагноз «энцефалопатия мозга».

    Сообщение о смерти Ширянова также было опубликовано сегодня в группе Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова в Facebook. Там собирали деньги на лечение писателя.

    У Кирилла Воробьёва остался десятилетний сын, который живет за границей с бывшей женой писателя. Ширянов прославился циклом книг «Пилотажи», в которых рассказывается о жизни московских наркоманов. В 2003 году писателя обвиняли в распространении порнографии, но в 2005 году Ширянов был оправдан.

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