Умер писатель-авангардист Баян Ширянов

В Москве на
53-м году жизни скончался писатель-авангардист Кирилл Воробьёв, который публиковался под псевдонимом Баян Ширянов.
Cиделка писателя Наталья Ламанова подтвердила, что писатель скончался в больнице в ночь на 15 июня, сообщает РБК.
По словам Ламановой, у писателя открылось сосудистое кровотечение. Ширянов попал в больницу с диагнозом «цирроз печени» в мае 2017 года, а двумя годами ранее ему был был поставлен диагноз «энцефалопатия мозга».
Сообщение о смерти Ширянова также было опубликовано сегодня в группе Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова в Facebook. Там собирали деньги на лечение писателя.
У Кирилла Воробьёва остался десятилетний сын, который живет за границей с бывшей женой писателя. Ширянов прославился циклом книг «Пилотажи», в которых рассказывается о жизни московских наркоманов. В 2003 году писателя обвиняли в распространении порнографии, но в 2005 году Ширянов был оправдан.
По словам Ламановой, у писателя открылось сосудистое кровотечение. Ширянов попал в больницу с диагнозом «цирроз печени» в мае 2017 года, а двумя годами ранее ему был был поставлен диагноз «энцефалопатия мозга».
Сообщение о смерти Ширянова также было опубликовано сегодня в группе Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова в Facebook. Там собирали деньги на лечение писателя.
У Кирилла Воробьёва остался десятилетний сын, который живет за границей с бывшей женой писателя. Ширянов прославился циклом книг «Пилотажи», в которых рассказывается о жизни московских наркоманов. В 2003 году писателя обвиняли в распространении порнографии, но в 2005 году Ширянов был оправдан.
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