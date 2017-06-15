Самолет малайзийских ВВС пропал с радаров, ведутся поиски

Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров сегодня утром.
Об этом сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Королевские ВВС Малайзии.
Сообщается, что самолет покинул военную базу малайзийского города Куантан в штате Паханг около 11:00 по местному времени (06:00 мск). Спустя полчаса связь с ним была потеряна.
В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.
Сообщается, что самолет покинул военную базу малайзийского города Куантан в штате Паханг около 11:00 по местному времени (06:00 мск). Спустя полчаса связь с ним была потеряна.
В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.
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