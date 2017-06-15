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  • 15.06, 10:28

    Самолет малайзийских ВВС пропал с радаров, ведутся поиски

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    Самолет малайзийских ВВС пропал с радаров, ведутся поиски

    Самолет малайзийских ВВС пропал с радаров, ведутся поиски

    Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров сегодня утром.

    Об этом сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Королевские ВВС Малайзии.

    Сообщается, что самолет покинул военную базу малайзийского города Куантан в штате Паханг около 11:00 по местному времени (06:00 мск). Спустя полчаса связь с ним была потеряна.

    В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.

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