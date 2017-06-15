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  • 15.06, 01:23
    В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла. ДТП, Саратов, автомобили, мотоциклы и мопеды, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла

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    В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла

    В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла

    В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла
    • Фото: ИА «Регион 64»

      • Жертвами массового ДТП в Саратове стали два человека, трое получили ранения.

      Сообщение пресс-службы УГИБДД по Саратовской области: «ДТП произошло в среду около 23:00 по местному времени. На улице Усть-Курдюмская столкнулись шесть транспортных средств: мотоцикл, ВАЗ-2114, Audi, Chevrolet, KIA, BMW. В результате аварии погибли девушка-пассажир мотоцикла и мужчина-водитель отечественной легковушки».

      В ГИБДД также сообщили, что ранения в автокатастрофе получили еще 3 человека: водитель мотоцикла, пассажирка ВАЗ-2114 и пассажир автомобиля BMW, цитирует ТАСС.

      В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и проверяют записи с камер видеонаблюдения. По предварительной информации, виновником аварии мог быть мотоциклист, врезавшийся в ВАЗ. Эта информация уточняется.
      В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла. ДТП, Саратов, автомобили, мотоциклы и мопеды, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: ИА «Регион 64»
      В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла. ДТП, Саратов, автомобили, мотоциклы и мопеды, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: ИА «Регион 64»

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