В Саратове произошла массовая авария с участием 5 машин и мотоцикла

Жертвами массового ДТП в Саратове стали два человека, трое получили ранения.
Сообщение пресс-службы УГИБДД по Саратовской области: «ДТП произошло в среду около 23:00 по местному времени. На улице Усть-Курдюмская столкнулись шесть транспортных средств: мотоцикл, ВАЗ-2114, Audi, Chevrolet, KIA, BMW. В результате аварии погибли девушка-пассажир мотоцикла и мужчина-водитель отечественной легковушки».
В ГИБДД также сообщили, что ранения в автокатастрофе получили еще 3 человека: водитель мотоцикла, пассажирка ВАЗ-2114 и пассажир автомобиля BMW, цитирует ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и проверяют записи с камер видеонаблюдения. По предварительной информации, виновником аварии мог быть мотоциклист, врезавшийся в ВАЗ. Эта информация уточняется.
Фото: ИА «Регион 64»
Фото: ИА «Регион 64»
В ГИБДД также сообщили, что ранения в автокатастрофе получили еще 3 человека: водитель мотоцикла, пассажирка ВАЗ-2114 и пассажир автомобиля BMW, цитирует ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и проверяют записи с камер видеонаблюдения. По предварительной информации, виновником аварии мог быть мотоциклист, врезавшийся в ВАЗ. Эта информация уточняется.
Фото: ИА «Регион 64»
Фото: ИА «Регион 64»
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