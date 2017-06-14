Двое американцев пожаловались в КС на российский закон о миграционном учете

Жалоба, которую начал рассматривать Конституционный суд в Петербурге, позволит двум американским гражданам испытать на прочность российские законодательные устои.

Сегодня Конституционный суд начал рассматривать жалобу двух граждан США, которые некоторое время назад за нарушение норм миграционного учета были выдворены из России. Ворден Джозеф и Олдхем Дрэйк приехали в Самарскую область в качестве волонтеров по приглашению зарегистрированной религиозной организации. Принимающая сторона и поставила их на миграционный учет по адресу своего представительства. Закон это позволяет.



Но вскоре полицейские обнаружили, что американцы проживают на арендуемой квартире. Так и появился положивший начало тяжбам и выдворению протокол об административном правонарушении.



Сегодня в Петербурге представители Вордена Джозефа и Олдхема Дрэйка пытались доказать: нормы о регистрации временно пребывающих в России иностранцев сформулированы неоднозначно. Понятиям «место пребывания» и «нахождение» одни и те же судебные инстанции при рассмотрении подобных дел дают разные толкования.



Сергей Голубок, представитель заявителей: «Закон о миграционном учете не позволяет иностранным гражданам, приехавшим в Россию временно, понять, по какому адресу им нужно становиться на миграционный учет — по местонахождению пригласившей их организации или по адресу фактического жительства. Мы не считаем, что миграционный учет нарушает права граждан. Права иностранцев нарушает неопределенность».



Представители Госдумы, Совета федерации и президента не согласились с тем, что оспариваемые нормы неоднозначны и не соответствуют Конституции. По их мнению, механизм учета временно пребывающих иностранцев и ответственность за нарушения сформулированы точно и ясно.



Однако в случае заявителей из США имело место неверное правоприменение. Так, представитель МВД прямо признал ошибку своих сотрудников, которые за недостоверные сведения о месте пребывания Вордена Джозефа и Олдхема Дрэйка должны были привлечь к ответственности пригласившую и поставившую их на учет организацию.