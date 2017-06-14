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  • 14.06, 20:50

    Фильм «Аритмия» Хлебникова получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр»

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    Фильм «Аритмия» Хлебникова получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр»

    Фильм «Аритмия» Хлебникова получил <nobr>гран-при</nobr> кинофестиваля «Кинотавр»

    Главный приз «Кинотавра-2017» получил фильм «Аритмия» с Александром Яценко в главной роли, картина также получила приз зрительских симпатий.

    По сюжету фильма, Олег, которого сыграл актер Александр Яценко, — талантливый, но пьющий врач, работает на скорой. Каждый раз он пытается совершить невозможное, что не устраивает его новое начальство. Жена Олега решает подать на развод, а Олег все спешит с вызова на вызов. Главную женскую роль сыграла звезда Instagram актриса Ирина Горбачёва.

    Также Александр Яценко получил приз в номинации «Лучший актер», а лучшей актрисой стала Инга Оболдина — ее наградили за игру в фильме «Жги». Лучшим режиссером на «Кинотавре» признан Резо Гигинеишвили и фильм «Заложники».

    В конкурсную программу «Кинотавра» вошли 14 фильмов.

    Жюри возглавляет актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов. Отмечается, что в этом году кинофестиваль стал «молодым и дерзким»: лучшие работы представили именно молодые режиссеры, которые не боятся диктовать свои правила в современном кино.

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