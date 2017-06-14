Фильм «Аритмия» Хлебникова получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр»

Главный приз
«Кинотавра-2017» получил фильм «Аритмия» с Александром Яценко в главной роли, картина также получила приз зрительских симпатий.
По сюжету фильма, Олег, которого сыграл актер Александр Яценко, — талантливый, но пьющий врач, работает на скорой. Каждый раз он пытается совершить невозможное, что не устраивает его новое начальство. Жена Олега решает подать на развод, а Олег все спешит с вызова на вызов. Главную женскую роль сыграла звезда Instagram актриса Ирина Горбачёва.
Также Александр Яценко получил приз в номинации «Лучший актер», а лучшей актрисой стала Инга Оболдина — ее наградили за игру в фильме «Жги». Лучшим режиссером на «Кинотавре» признан Резо Гигинеишвили и фильм «Заложники».
Также Александр Яценко получил приз в номинации «Лучший актер», а лучшей актрисой стала Инга Оболдина — ее наградили за игру в фильме «Жги». Лучшим режиссером на «Кинотавре» признан Резо Гигинеишвили и фильм «Заложники».
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