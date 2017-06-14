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  • 14.06, 20:50
    Домохозяйки оказались самыми надежными заемщиками по микрокредитам. банки, кредиты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Домохозяйки оказались самыми надежными заемщиками по микрокредитам

    1 комментарий

    Домохозяйки оказались самыми надежными заемщиками по микрокредитам

    Домохозяйки оказались самыми надежными заемщиками по микрокредитам

      Самые дисциплинированные заемщики по микрокредитам в России — домохозяйки. Таковы данные исследования одной из микрокредитных организаций.

      Анализ проводили на основе данных трехсот тысяч человек. Помимо домохозяек, в список надежных заемщиков также попали сотрудники банков, учителя и женщины в декретных отпусках.

      А вот среди неплатежеспособных клиентов числятся водители такси, индивидуальные предприниматели, официанты, риелторы, охранники и сотрудники автосервисов. Хуже всех по микрокредитам платят строители.

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