Домохозяйки оказались самыми надежными заемщиками по микрокредитам

Самые дисциплинированные заемщики по микрокредитам в России — домохозяйки. Таковы данные исследования одной из микрокредитных организаций.

Анализ проводили на основе данных трехсот тысяч человек. Помимо домохозяек, в список надежных заемщиков также попали сотрудники банков, учителя и женщины в декретных отпусках.



А вот среди неплатежеспособных клиентов числятся водители такси, индивидуальные предприниматели, официанты, риелторы, охранники и сотрудники автосервисов. Хуже всех по микрокредитам платят строители.