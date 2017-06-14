Госдума рассмотрит закон о реновации жилья по всей России

Сегодня Госдума приняла закон, который отразится на жизни и жилищных условиях миллионов россиян — пока речь идет о жителях столицы. Депутаты приняли в окончательном чтении закон о реновации. За проголосовали 399 парламентариев, против — двое.

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Депутаты утверждают, что за время рассмотрения в Госдуме законопроект о реновации был серьезно улучшен — прежде всего в части гарантий тем, кому предстоит переехать в новый дом. Кроме того, в Госдуме не исключают, что действие программы реновации распространят и на другие города. Корреспондент НТВ Сергей Морозов — с Охотного ряда.



Это был один из самых резонансных законопроектов Думы седьмого созыва. С марта, когда он только был внесен, обсуждения и критика велись на всех возможных площадках. Не все фракции согласились с первым вариантом закона. Но к третьему чтению текст закона преобразился: более 100 поправок, причем существенных.



Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: «Вы знаете, что ему предшествовали большие парламентские слушания. И, стоит отдать должное, очень активно приняли в них участие жители города Москвы — как те, кто поддерживает законопроект, так и те, кто его критиковал. Но в ходе доработки законопроекта мы с вами большое количество поправок внесли, и сегодня можно с уверенностью сказать, что вопросы тех, кто хотел бы, чтобы „Живой дом“ участвовал в программе, решены. Более того, все права граждан защищены, и защищены очень эффективно».



Самые спорные положения закона изменены: переселение будет не в рамках административного округа, как раньше, а в пределах района. Не только в равнозначные (той же площади), но и в равноценные квартиры (допускается, чтоб новые квартиры будут на 35% дороже прежних). И наконец вместо квартиры можно получить денежную компенсацию. Госдума создает рабочую группу, которая будет следить за реновацией и после принятия закона.



Пётр Толстой, депутат: «Хочу сказать, что важный вклад в изменение закона внесли и парламентские слушания, когда напрямую жители пятиэтажных домов могли заявить свою позицию с самой высокой трибуны, быть услышанными в том числе и депутатами, принимающими решение. Создана рабочая группа, которая будет на протяжении всего срока полномочий Госдумы (седьмого созыва) заниматься мониторингом правоприменительной практики того, как исполнительная власть будет этот закон выполнять».



Всего два депутата проголосовали сегодня против закона. Думская оппозиция считает, что текст настолько удачный, что опыт реновации надо распространить на всю страну. Этот закон начнут обсуждать осенью. Подробнее — в репортаже НТВ.