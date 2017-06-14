С чемпионата Европы по боксу на Украине выдворили российского претендента на золото

Чемпионат Европы по боксу, открывающийся в Харькове, начался с неспортивного поведения украинской стороны. Сотрудники погранслужбы Украины депортировали из страны представителей Федерации бокса России, на поезде приехавших на соревнования. В их числе — и боксера Георгия Кушиташвили, который претендовал на золотую медаль. Из Украины также выдворили нескольких тренеров,
пресс-атташе Федерации бокса, журналистов и болельщиков.
Российско-украинскую границу они проехали более-менее спокойно, на паспортном контроле проблем не было. Но как только поезд прибыл в Харьков — началась почти войсковая операция. Окружили восьмерых участников российской спортивной делегации и начали допрос.
Влада Романова, пресс-атташе федерации бокса РФ: «Ситуация малоприятная, когда забирают твои документы, вещи. Естественно, чувствуешь себя не в безопасности на территории другой стороны в присутствие военных. Поезд полностью оцепили и было достаточно большое количество военных. Никто ничего не объяснял. Мне вообще казалось, что я на допросе, не было понимания, что будет дальше, потому что никто не объяснял по какой причине, почему и что дальше».
Два тренера, двое журналистов, пара болельщиков, пресс-атташе Влада Романова и боксер Георгий Кушиташвили оказались невъездными. Вообще-то, российская делегация подавала поименные списки еще две недели назад, все было согласовано с украинской стороной. Украинские спортивные функционеры давали якобы железные гарантии, что всех спортсменов пустят в страну. Представители европейской федерации бокса также обещали: турнир пройдет без сучка, без задоринки. Но не получилось. Наших спортсменов, болельщиков и журналистов после допроса на вокзале повезли в сторону границы.
Влада Романова: «Проверяли вещи, вплоть до личных вещей, фотографировали документы, все это снималось на видео. Потом мы посидели какое-то время в зале ожидания, тоже это все было в присутствии людей в военной форме. Потом по одному нас вывели в автобус».
Настроение у прочих участников сборной, которым было разрешено остаться в Харькове, сильно подпорчено. Бои начнутся 16 июня. Турнир важный, финалисты этого чемпионате Европы по боксу получают путевки на чемпионат мира, который пройдет осенью в Гамбурге. У Георгия Кушиташвили в весовой категории до 81 килограмма были очень хорошие шансы. Сейчас ему срочно готовят замену, федерация купила билет до Харькова другому именитому боксеру — Муслиму Гаджимагомедову.
Кушиташвили, действительно сильный боец. «Бичурский бурятский грузин» — так зовут его друзья (по месту рождения в поселке Бичуры республики Бурятия) — в свои 22 года сделал стремительную карьеру. Тем обиднее пропускать столь значимые соревнования. Но из этой истории следует лишь один вывод. Доверять Украине проведение крупных международных мероприятий — опасно, и верить украинским чиновникам нельзя.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Влада Романова, пресс-атташе федерации бокса РФ: «Ситуация малоприятная, когда забирают твои документы, вещи. Естественно, чувствуешь себя не в безопасности на территории другой стороны в присутствие военных. Поезд полностью оцепили и было достаточно большое количество военных. Никто ничего не объяснял. Мне вообще казалось, что я на допросе, не было понимания, что будет дальше, потому что никто не объяснял по какой причине, почему и что дальше».
Два тренера, двое журналистов, пара болельщиков, пресс-атташе Влада Романова и боксер Георгий Кушиташвили оказались невъездными. Вообще-то, российская делегация подавала поименные списки еще две недели назад, все было согласовано с украинской стороной. Украинские спортивные функционеры давали якобы железные гарантии, что всех спортсменов пустят в страну. Представители европейской федерации бокса также обещали: турнир пройдет без сучка, без задоринки. Но не получилось. Наших спортсменов, болельщиков и журналистов после допроса на вокзале повезли в сторону границы.
Влада Романова: «Проверяли вещи, вплоть до личных вещей, фотографировали документы, все это снималось на видео. Потом мы посидели какое-то время в зале ожидания, тоже это все было в присутствии людей в военной форме. Потом по одному нас вывели в автобус».
Настроение у прочих участников сборной, которым было разрешено остаться в Харькове, сильно подпорчено. Бои начнутся 16 июня. Турнир важный, финалисты этого чемпионате Европы по боксу получают путевки на чемпионат мира, который пройдет осенью в Гамбурге. У Георгия Кушиташвили в весовой категории до 81 килограмма были очень хорошие шансы. Сейчас ему срочно готовят замену, федерация купила билет до Харькова другому именитому боксеру — Муслиму Гаджимагомедову.
Кушиташвили, действительно сильный боец. «Бичурский бурятский грузин» — так зовут его друзья (по месту рождения в поселке Бичуры республики Бурятия) — в свои 22 года сделал стремительную карьеру. Тем обиднее пропускать столь значимые соревнования. Но из этой истории следует лишь один вывод. Доверять Украине проведение крупных международных мероприятий — опасно, и верить украинским чиновникам нельзя.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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