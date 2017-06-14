В Москве налетчик не смог ограбить банк из-за упавшего в обморок кассира

Все пошло не по сценарию у злоумышленника, который пытался ограбить банк. Женщина-кассир потеряла сознание, и он убежал ни с чем.

Происходящее запечатлели камеры наблюдения. Судя по кадрам, вероятный преступник разработал, как ему казалось, хитроумный план. Зашел в отделение, передал сотруднице записку со своими требованиями. Заявил, что вооружен.



Однако у операциониста при виде такого письма сдали нервы. Женщина упала в обморок. Конечно, наличные она отдать просто не смогла.



Грабитель скрылся. Но, его быстро нашли и задержали.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе обыска у задержанного изъяли пистолет макарова, патроны и пять газовых баллонов».



На допросе у следователей подозреваемый рассказал, что идею с запиской почерпнул в кино. Думал, что сработает. Правда добавил, что в фильмах кассиры сознание не теряли.