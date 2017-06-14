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  • 14.06, 20:51
    В Москве налетчик не смог ограбить банк из-за упавшего в обморок кассира. банки, кражи и ограбления, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве налетчик не смог ограбить банк из-за упавшего в обморок кассира

    2 комментария
    В Москве налетчик не смог ограбить банк <nobr>из-за</nobr> упавшего в обморок кассира

    В Москве налетчик не смог ограбить банк из-за упавшего в обморок кассира

    В Москве налетчик не смог ограбить банк <nobr>из-за</nobr> упавшего в обморок кассира

      Все пошло не по сценарию у злоумышленника, который пытался ограбить банк. Женщина-кассир потеряла сознание, и он убежал ни с чем.

      Происходящее запечатлели камеры наблюдения. Судя по кадрам, вероятный преступник разработал, как ему казалось, хитроумный план. Зашел в отделение, передал сотруднице записку со своими требованиями. Заявил, что вооружен.

      Однако у операциониста при виде такого письма сдали нервы. Женщина упала в обморок. Конечно, наличные она отдать просто не смогла.

      Грабитель скрылся. Но, его быстро нашли и задержали.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе обыска у задержанного изъяли пистолет макарова, патроны и пять газовых баллонов».

      На допросе у следователей подозреваемый рассказал, что идею с запиской почерпнул в кино. Думал, что сработает. Правда добавил, что в фильмах кассиры сознание не теряли.

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