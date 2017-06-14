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  • 14.06, 19:19

    Самолет МС-21 совершил второй полет

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    Самолет МС-21 совершил второй полет

    Самолет <nobr>МС-21</nobr> совершил второй полет

    Российский пассажирский самолет МС-21 совершил новый испытательный полет в Иркутской области.

    Во время полета, которой проводился в рамках программы заводских доводочных испытаний, проверялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность систем лайнера.

    Как сообщили в корпорации «Иркут», испытания прошли без замечаний.

    МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Уже сейчас портфель заказов составляет 285 машин. А, как сообщал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в ближайшие 20 лет может быть выпущена тысяча лайнеров.

    Первый полет МС-21 состоялся 28 мая. Он прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев.

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