Самолет МС-21 совершил второй полет

Российский пассажирский самолет
МС-21 совершил новый испытательный полет в Иркутской области.
Во время полета, которой проводился в рамках программы заводских доводочных испытаний, проверялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность систем лайнера.
Как сообщили в корпорации «Иркут», испытания прошли без замечаний.
Первый полет МС-21 состоялся 28 мая. Он прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев.
Как сообщили в корпорации «Иркут», испытания прошли без замечаний.
Первый полет МС-21 состоялся 28 мая. Он прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев.
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