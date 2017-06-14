Госдума одобрила в первом чтении привязку мессенджеров к СИМ-картам

Авторы законопроекта — депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).По задумке законодателей, мессенджеры вместе с операторами сотовой связи теперь будут обязаны идентифицировать участников общения по номеру мобильного телефона. Например, при авторизации надо будет получить на телефон СМС с кодом, ввести его и привязать свою «интернет-личность» к СИМ-карте (по закону они сейчас продаются по паспорту).В комитете по информационной политике ранее заявили, что принятие закона поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации терактов. При этом авторы законопроекта уверяют, что конфиденциальность переписки пострадать не должна.Подробнее — в видеоматериале НТВ.