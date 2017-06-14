Госдума одобрила в первом чтении привязку мессенджеров к СИМ-картам

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.
Авторы законопроекта — депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).
В комитете по информационной политике ранее заявили, что принятие закона поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации терактов. При этом авторы законопроекта уверяют, что конфиденциальность переписки пострадать не должна.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
В комитете по информационной политике ранее заявили, что принятие закона поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации терактов. При этом авторы законопроекта уверяют, что конфиденциальность переписки пострадать не должна.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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