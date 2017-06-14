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  • 14.06, 17:48

    Госдума одобрила в первом чтении привязку мессенджеров к СИМ-картам

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    Госдума одобрила в первом чтении привязку мессенджеров к СИМ-картам

    Госдума одобрила в первом чтении привязку мессенджеров к <nobr>СИМ-картам</nobr>

    Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

    Авторы законопроекта — депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

    По задумке законодателей, мессенджеры вместе с операторами сотовой связи теперь будут обязаны идентифицировать участников общения по номеру мобильного телефона. Например, при авторизации надо будет получить на телефон СМС с кодом, ввести его и привязать свою «интернет-личность» к СИМ-карте (по закону они сейчас продаются по паспорту).

    В комитете по информационной политике ранее заявили, что принятие закона поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации терактов. При этом авторы законопроекта уверяют, что конфиденциальность переписки пострадать не должна.

    Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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