Без права на ошибку: «Зенит» помпезно презентовал главного тренера Роберто Манчини

В Петербурге официально представили нового главного тренера футбольного клуба «Зенит». Контракт с титулованным итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.
Это было по-купечески, с размахом русской души! Для представления нового тренера арендовали престижный медиацентр, на фасаде которого огромный билборд буквально кричал: «Добро пожаловать, Роберто Манчини. Ты здесь дома!» Даже дресс-код разрешалось нарушить зенитовским шарфиком поверх дорого костюма.
Первыми прибыли помощники Манчини. Они скромно вошли в зал через служебный вход, словно соблюдая субординацию, оставив главную дорожку главному тренеру. Однако и он обманул ожидания десятков поклонников, проследовав какими-то окольными путями.
Было бы странно, если бы в зале, в момент появления Роберто Манчини играла другая музыка. Этот вечер был буквально пропитан будущими успехами «Зенита». Оглядываясь в прошлое нового наставника, верилось, что получится и на этот раз. За неполные 17 лет тренерской карьеры у него 12 кубков! Возможно, эти успехи и были основными аргументами, чтобы убедить главного болельщика клуба.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Уважаемый синьор Манчини, Вы достигли хороших результатов в Англии, Турции, Италии. Но реально значимых, больших побед вы можете достигнуть в самой большой стране мира, в России».
Отвечая на комплименты в свой адрес, Манчини бы немного смущен. Ему гораздо привычнее стоять на кромке поля, чем на сцене. Но и здесь он не растерялся и начал с реверанса.
Роберто Манчини, главный тренер ФК «Зенит»: «Конечно, я могу говорить по-английски, но, пожалуй, останусь на итальянском. И через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски».
Официальная презентация завершилась большой пресс-конференцией. На ней было озвучено то, что практически известно давно. Будут новые игроки, новая концепция футбола и больше никакой конкретики. И это на данный момент объяснимо: здесь, как в банковской сфере, в которой деньги любят тишину. А большой футбол — это большие деньги. Вот когда все финансовые сделки будут завершены, тогда и объявят результаты.
После пышной презентации уже сегодня утром Роберто Манчини со своим тренерским штабом поехал осматривать зенитовское хозяйство: академию футбола и спортивную базу в Удельном парке. 15 июня команда улетает на первый сбор, а практически через месяц начнется новый чемпионат страны.
И здесь у итальянского тренера нет права на ошибку. Все команды, которые он возглавлял, становились либо чемпионами, либо обладателями кубка своих стран. Кому же захочется портить такую статистику, ничего не выиграв в России.
На презентации нового рулевого сине-бело-голубых побывал корреспондент НТВ Александр Щерба.
Первыми прибыли помощники Манчини. Они скромно вошли в зал через служебный вход, словно соблюдая субординацию, оставив главную дорожку главному тренеру. Однако и он обманул ожидания десятков поклонников, проследовав какими-то окольными путями.
Было бы странно, если бы в зале, в момент появления Роберто Манчини играла другая музыка. Этот вечер был буквально пропитан будущими успехами «Зенита». Оглядываясь в прошлое нового наставника, верилось, что получится и на этот раз. За неполные 17 лет тренерской карьеры у него 12 кубков! Возможно, эти успехи и были основными аргументами, чтобы убедить главного болельщика клуба.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Уважаемый синьор Манчини, Вы достигли хороших результатов в Англии, Турции, Италии. Но реально значимых, больших побед вы можете достигнуть в самой большой стране мира, в России».
Отвечая на комплименты в свой адрес, Манчини бы немного смущен. Ему гораздо привычнее стоять на кромке поля, чем на сцене. Но и здесь он не растерялся и начал с реверанса.
Роберто Манчини, главный тренер ФК «Зенит»: «Конечно, я могу говорить по-английски, но, пожалуй, останусь на итальянском. И через несколько лет, возможно, научусь говорить по-русски».
Официальная презентация завершилась большой пресс-конференцией. На ней было озвучено то, что практически известно давно. Будут новые игроки, новая концепция футбола и больше никакой конкретики. И это на данный момент объяснимо: здесь, как в банковской сфере, в которой деньги любят тишину. А большой футбол — это большие деньги. Вот когда все финансовые сделки будут завершены, тогда и объявят результаты.
После пышной презентации уже сегодня утром Роберто Манчини со своим тренерским штабом поехал осматривать зенитовское хозяйство: академию футбола и спортивную базу в Удельном парке. 15 июня команда улетает на первый сбор, а практически через месяц начнется новый чемпионат страны.
И здесь у итальянского тренера нет права на ошибку. Все команды, которые он возглавлял, становились либо чемпионами, либо обладателями кубка своих стран. Кому же захочется портить такую статистику, ничего не выиграв в России.
На презентации нового рулевого сине-бело-голубых побывал корреспондент НТВ Александр Щерба.
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