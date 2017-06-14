Очередь из молодых и дерзких: на «Кинотавре» нет ни одного безусловного фаворита

Главное культурное и светское мероприятие дня состоится этим вечером в Сочи. Там зажгутся новые звезды кинематографа: в Зимнем театре объявят имена победителей фестиваля «Кинотавр». Все внимание, безусловно, будет приковано к тому, кто получит главный приз конкурса.

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Кинотавр

Сочи

Претендентов на звание лучшей картины много, и все они, как признаются критики и жюри, достойны победы. Среди фаворитов фестиваля — молодые режиссеры, которые не боятся диктовать свои правила в современном кино. Съемочная группа НТВ отправилась в Сочи, чтобы лично пообщаться с участниками «Кинотавра» и узнать их подход к творчеству.



На призы «Кинотавра» в этом году претендуют 14 картин. И вот главная интрига: явного фаворита нет.



У председателя жюри, народного артиста России Евгения Миронова, наверняка, будет свой взгляд, кого и за что награждать. Ведь Евгений Миронов и сам в далеком 92-м становился победителем «Кинотавра» в номинации «Лучшая мужская роль». Это был фильм Валерия Тодоровского «Любовь». Потом были «Анкор, еще анкор» и «Мусульманин», также отмеченные призами фестиваля.



Подробнее — в репортаже НТВ.