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  • 14.06, 17:49
    Очередь из молодых и дерзких: на «Кинотавре» нет ни одного безусловного фаворита. кино, Кинотавр, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Очередь из молодых и дерзких: на «Кинотавре» нет ни одного безусловного фаворита

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    Очередь из молодых и дерзких: на «Кинотавре» нет ни одного безусловного фаворита

    Очередь из молодых и дерзких: на «Кинотавре» нет ни одного безусловного фаворита

      Главное культурное и светское мероприятие дня состоится этим вечером в Сочи. Там зажгутся новые звезды кинематографа: в Зимнем театре объявят имена победителей фестиваля «Кинотавр». Все внимание, безусловно, будет приковано к тому, кто получит главный приз конкурса.

      Претендентов на звание лучшей картины много, и все они, как признаются критики и жюри, достойны победы. Среди фаворитов фестиваля — молодые режиссеры, которые не боятся диктовать свои правила в современном кино. Съемочная группа НТВ отправилась в Сочи, чтобы лично пообщаться с участниками «Кинотавра» и узнать их подход к творчеству.

      На призы «Кинотавра» в этом году претендуют 14 картин. И вот главная интрига: явного фаворита нет.

      У председателя жюри, народного артиста России Евгения Миронова, наверняка, будет свой взгляд, кого и за что награждать. Ведь Евгений Миронов и сам в далеком 92-м становился победителем «Кинотавра» в номинации «Лучшая мужская роль». Это был фильм Валерия Тодоровского «Любовь». Потом были «Анкор, еще анкор» и «Мусульманин», также отмеченные призами фестиваля.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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