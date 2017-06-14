Центр «Сириус» в Сочи начал готовить детей к Олимпиадам по программированию

Около полусотни школьников из 13 регионов страны начали подготовку ко всероссийским и международным Олимпиадам по информатике и программированию.

Такую образовательную программу запустили в Центре обучения для одаренных детей «Сириус» в Сочи. В расписании — почти две недели сложнейших занятий. Впрочем, справляются все отлично. По словам педагогов, уровень знаний у некоторых учеников выше, чем у студентов профильных вузов.



Центр «Сириус» создали в 2014 году. Каждый месяц там новая смена — принимают по 600 школьников. В программе и технические дисциплины, и уроки искусств, и спортивные тренировки.