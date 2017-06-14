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  • 14.06, 17:49
    Центр «Сириус» в Сочи начал готовить детей к Олимпиадам по программированию. дети и подростки, образование, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Центр «Сириус» в Сочи начал готовить детей к Олимпиадам по программированию

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    Центр «Сириус» в Сочи начал готовить детей к Олимпиадам по программированию

    Центр «Сириус» в Сочи начал готовить детей к Олимпиадам по программированию

      Около полусотни школьников из 13 регионов страны начали подготовку ко всероссийским и международным Олимпиадам по информатике и программированию.

      Такую образовательную программу запустили в Центре обучения для одаренных детей «Сириус» в Сочи. В расписании — почти две недели сложнейших занятий. Впрочем, справляются все отлично. По словам педагогов, уровень знаний у некоторых учеников выше, чем у студентов профильных вузов.

      Центр «Сириус» создали в 2014 году. Каждый месяц там новая смена — принимают по 600 школьников. В программе и технические дисциплины, и уроки искусств, и спортивные тренировки.

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