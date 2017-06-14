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  • 14.06, 16:17

    Песков рассказал о боли при чтении вопросов россиян к Путину

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    Песков рассказал о боли при чтении вопросов россиян к Путину

    Песков рассказал о боли при чтении вопросов россиян к Путину

    В Кремле удивились черствости чиновников на местах, до которых россиянам бывает труднее достучаться, чем до президента России. Этим наблюдением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о подготовке «Прямой линии с Владимиром Путиным».

    Люди говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признался, что «такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов — это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти».

    В Кремле отметили, что проблема даже не в руководителях регионов — а в простых чиновниках, к которым прежде всего обращаются граждане страны. Песков отметил нечеловечное отношение госслужащих к просителям, сообщает ТАСС.

    Дмитрий Песков: «Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они пишут (задавая вопросы Путину к „Прямой линии“)».

    К этому моменту к президенту РФ Владимиру Путину поступило примерно 1 600 000 вопросов и обращений. Достаточно много писем смотрел и смотрит в эти дни сам президент, рассказал Песков.

    Телеканал НТВ в преддверии прямой линии с президентом запускает хештег #cмотрюлинию. А в четверг на НТВ в 16:40 выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.

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