Песков рассказал о боли при чтении вопросов россиян к Путину

В Кремле удивились черствости чиновников на местах, до которых россиянам бывает труднее достучаться, чем до президента России. Этим наблюдением с журналистами поделился
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о подготовке «Прямой линии с Владимиром Путиным».
Люди говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признался, что «такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов — это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти».
В Кремле отметили, что проблема даже не в руководителях регионов — а в простых чиновниках, к которым прежде всего обращаются граждане страны. Песков отметил нечеловечное отношение госслужащих к просителям, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они пишут (задавая вопросы Путину к „Прямой линии“)».
#cмотрюлинию. А в четверг на НТВ в 16:40 выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов — это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти».
В Кремле отметили, что проблема даже не в руководителях регионов — а в простых чиновниках, к которым прежде всего обращаются граждане страны. Песков отметил нечеловечное отношение госслужащих к просителям, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они пишут (задавая вопросы Путину к „Прямой линии“)».
#cмотрюлинию. А в четверг на НТВ в 16:40 выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.
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