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  • 14.06, 16:17

    Военный самолет сбил лося в Калужской области

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    • Фото: vk.com
    Военный самолет сбил лося в Калужской области

    Военный самолет сбил лося в Калужской области

    Военный самолет сбил лося в Калужской области
  • Фото: vk.com

    • Самолет Ан-26 сбил лося при посадке в военном аэропорту Ермолино в Калужской области.

    Инцидент произошел ночью. Военный самолет выполнял учебно-тренировочный полет и сбил животное при посадке. В результате лось погиб. Среди людей пострадавших нет. Самолет получил значительные повреждения.

    По предварительным данным, причиной ЧП стала халатность строителей, которые устанавливали ограждение вокруг аэродрома. Рабочие убрали бетонные плиты, а временное ограждение в момент инцидента отсутствовало, передает ТАСС.

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