Военный самолет сбил лося в Калужской области

Самолет
Ан-26 сбил лося при посадке в военном аэропорту Ермолино в Калужской области.
Инцидент произошел ночью. Военный самолет выполнял учебно-тренировочный полет и сбил животное при посадке. В результате лось погиб. Среди людей пострадавших нет. Самолет получил значительные повреждения.
По предварительным данным, причиной ЧП стала халатность строителей, которые устанавливали ограждение вокруг аэродрома. Рабочие убрали бетонные плиты, а временное ограждение в момент инцидента отсутствовало, передает ТАСС.
По предварительным данным, причиной ЧП стала халатность строителей, которые устанавливали ограждение вокруг аэродрома. Рабочие убрали бетонные плиты, а временное ограждение в момент инцидента отсутствовало, передает ТАСС.
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