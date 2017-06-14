Телевизионные форматы НТВ «Ты супер!», «Секрет на миллион» и «Экстрасенсы против детективов» вошли в пятерку лучших оригинальных телеформатов международного конкурса Pitch & Play live. Отбор в этом году производили по рекордному количеству заявок из семи стран.
Цель конкурса Pitch & Play live — найти оригинальные телевизионные форматы из Центральной и Восточной Европы. Формат НТВ «Ты супер!» был особо отмечен жюри по ряду критериев: универсальность (гибкость для изменений и развития), интернациональность (возможность адаптации в других странах). Проект выделяется за счет баланса между развлекательным и повествовательным направлениями программы, что вывело его в лидирующие позиции.
Главные герои вокального шоу «Ты супер!» — талантливые дети из России и СНГ, которые остались без попечения родителей. Благодаря участию в проекте, конкурсанты смогли проявить себя, получить новые профессиональные навыки и изменить свою жизнь.
Финалистов определяли члены комитета по отбору, которые обладают значительным авторитетом в отрасли — Саманта Фергюсон, руководитель отдела маркетинга Banijay Zodiak, Джонатан Туовинен, руководитель международного отдела Rabbit Films, Элвин де Гроот, старший креативный директор Департамента развития Armoza Formats, Георгий Чакаров, генеральный директор CEETV, TVBIZZ Group и Данн Новак, программный продюсер.
Победитель будет объявлен в финале конкурса Pitch & Play live, который состоится 22 июня 2017 года в Будапеште, в рамках телевизионного рынка NATPE 2017.
Главные герои вокального шоу «Ты супер!» — талантливые дети из России и СНГ, которые остались без попечения родителей. Благодаря участию в проекте, конкурсанты смогли проявить себя, получить новые профессиональные навыки и изменить свою жизнь.
Финалистов определяли члены комитета по отбору, которые обладают значительным авторитетом в отрасли — Саманта Фергюсон, руководитель отдела маркетинга Banijay Zodiak, Джонатан Туовинен, руководитель международного отдела Rabbit Films, Элвин де Гроот, старший креативный директор Департамента развития Armoza Formats, Георгий Чакаров, генеральный директор CEETV, TVBIZZ Group и Данн Новак, программный продюсер.
Победитель будет объявлен в финале конкурса Pitch & Play live, который состоится 22 июня 2017 года в Будапеште, в рамках телевизионного рынка NATPE 2017.
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