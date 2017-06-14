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  • 14.06, 16:17

    Рыбаки поймали дельфина с двумя головами: фото

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    Рыбаки поймали дельфина с двумя головами: фото

    Рыбаки поймали дельфина с двумя головами: фото

    Рыбаки поймали дельфина с двумя головами: фото
  • Фото: Henk Tanis / Online Journal of the Natural History Museum Rotterdam

    • Голландские рыбаки поймали в Северном море двухголового дельфина. Сделали несколько десятков фото с чудо-рыбой и отпустили ее.

    Поймавшие двухголового дельфина голландцы рассказали журналистам, что побоялись брать на лодку странное двухголовое существо, которое попалось им в сети в Северном море. Рыбаки сделали множество фотографий рыбы и выбросили ее за борт. Однако снимки все-таки показали ученым, сообщает New Scientist.

    Новорожденного дельфиненка можно сравнить с сиамскими близнецами — у него две головы, три глаза, и одно тело с обычным набором конечностей и органов.

    Океанолог Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама предположил, что сиамский дельфиненок, судя по неокрепшему хвосту и спинному плавнику, умер практически сразу после выхода из утробы матери.

    Рыбакам не стоило выбрасывать тушу, отмечает ученый: «двухголовые» морские свиньи раньше никогда не встречались, и изучение тела помогло бы понять, почему животное умерло, и какие мутации послужили причиной появления второй головы. Подобные нарушения развития крайне редко возникают среди китообразных, отметил ученый.

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