Рыбаки поймали дельфина с двумя головами: фото

Голландские рыбаки поймали в Северном море двухголового дельфина. Сделали несколько десятков фото с
чудо-рыбой и отпустили ее.
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Поймавшие двухголового дельфина голландцы рассказали журналистам, что побоялись брать на лодку странное двухголовое существо, которое попалось им в сети в Северном море. Рыбаки сделали множество фотографий рыбы и выбросили ее за борт. Однако снимки все-таки показали ученым, сообщает New Scientist.
Новорожденного дельфиненка можно сравнить с сиамскими близнецами — у него две головы, три глаза, и одно тело с обычным набором конечностей и органов.
Океанолог Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама предположил, что сиамский дельфиненок, судя по неокрепшему хвосту и спинному плавнику, умер практически сразу после выхода из утробы матери.
Рыбакам не стоило выбрасывать тушу, отмечает ученый: «двухголовые» морские свиньи раньше никогда не встречались, и изучение тела помогло бы понять, почему животное умерло, и какие мутации послужили причиной появления второй головы. Подобные нарушения развития крайне редко возникают среди китообразных, отметил ученый.
Новорожденного дельфиненка можно сравнить с сиамскими близнецами — у него две головы, три глаза, и одно тело с обычным набором конечностей и органов.
Океанолог Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама предположил, что сиамский дельфиненок, судя по неокрепшему хвосту и спинному плавнику, умер практически сразу после выхода из утробы матери.
Рыбакам не стоило выбрасывать тушу, отмечает ученый: «двухголовые» морские свиньи раньше никогда не встречались, и изучение тела помогло бы понять, почему животное умерло, и какие мутации послужили причиной появления второй головы. Подобные нарушения развития крайне редко возникают среди китообразных, отметил ученый.
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