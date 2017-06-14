НКО подали рекордное число заявок на конкурс президентских грантов

На первый в этом году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества некоммерческие организации подали проекты на общую сумму более 30 млрд рублей.

Заявок — рекордное количество, без малого шесть тысяч. Теперь их ожидает экспертиза, которая должна дать независимую оценку и определить, к какой группе отнести — с суммой гранта не более 500 тысяч рублей или свыше трех миллионов. Темы у соискателей самые разные.



Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов: «Самое большое количество проектов подано по направлению, связанному с охраной здоровья. На втором месте у нас направление, связанное с наукой и образованием: образовательные проекты, инновационые практики, наука, просвещение — оно опять же было на втором месте по популярности. На третьем месте социальная поддержка граждан. Тоже понятно — это работа с пожилыми, пенсионерами, с инвалидами, различными социально-незащищенными группами населения».



Результаты будут объявлены не позднее 31 июля.