В Югре 12 собак насмерть загрызли прохожего

Житель города Советский (ХМАО) погиб в результате нападения стаи собак.
По версии следствия, не менее 12 псов напали на мужчину в ночь на 14 июня в районе Промбазы. Потерпевший получил травмы, от которых скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас владельца собак ищут, сообщили в управлении СК по ХМАО.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас владельца собак ищут, сообщили в управлении СК по ХМАО.
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