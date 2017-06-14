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  • 14.06, 14:46

    В Югре 12 собак насмерть загрызли прохожего

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    В Югре 12 собак насмерть загрызли прохожего

    В Югре 12 собак насмерть загрызли прохожего

    Житель города Советский (ХМАО) погиб в результате нападения стаи собак.

    По версии следствия, не менее 12 псов напали на мужчину в ночь на 14 июня в районе Промбазы. Потерпевший получил травмы, от которых скончался на месте.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас владельца собак ищут, сообщили в управлении СК по ХМАО.

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