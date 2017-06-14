В Литве пророссийски настроенных граждан вносят в «списки опасных людей»

Власти Литвы начали преследовать своих граждан за пророссийские публикации в Интернете. Пользователям запрещают писать поздравления с 9 Мая, выкладывать фотографии с советской символикой. Провинившихся вносят в так называемый «список опасных людей» и фактически приравнивают к преступникам.

С жертвами интернет-репрессий встретился корреспондент НТВ Андрей Храмцов.



Бывший депутат парламента Литвы и бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас сейчас почти персоны нон грата в собственной стране. В штабе его партии нет шумных партсобраний, давно отключен Интернет, а за его политической деятельностью пристально следит департамент госбезопасности. Сам Витаутас подумывает о завершении политической карьеры. Говорит, что уже устал бороться с властью, для которой даже социальные сети стали полем битвы с инакомыслящими.



Витаутас Шустаускас, экс-мэр Каунаса, экс-депутат парламента Литвы: «Как-то в мой Facebook прислали орден „Спасибо деду за Победу!“ Ну, и перед 9 Мая опубликовал этот орден на стену и написал поздравление!»



В Литве все, что связано с советским прошлым, подвергается как минимум критике в СМИ, а то и преследованиям со стороны спецслужб, говорит экс-мэр Каунаса. Но промолчать, не поздравить ветеранов, не мог. Даже если кому-то не нравится, что символы Победы над нацизмом — советские.



Витаутас Шустаускас: «В 5 часов 30 мая выходят ко мне два полисмена. Я говорю: „Не туда попали!“ „Нет, — говорят, — мы к тебе! Ты распространяешь на стене Facebook советскую атрибутику“. А я им говорю, что мой дед погиб под Берлином. Я его медаль принесу и в глотку вам заткну!»



Житель Литвы Саша Долженко около года назад переехал из Вильнюса в Лондон. Но не по своей воле. Он был вынужден покинуть родину и стать политическим эмигрантом из-за преследований со стороны спецслужб. Причина — те же публикации в соцсетях. Саша имел неосторожность выразить поддержку Донбассу, а потом усугубил ситуацию, поздравив ветеранов с Днем Победы.



Александр Долженко: «Литва занесла меня в списки опасных людей, связанных с террористической деятельностью, а теперь на фоне всего ажиотажа по поводу террористов в Европе у меня большие проблемы с передвижением в странах Евросоюза».



Саша говорит, никогда бы не подумал, что между теми, кто убивает людей, и теми, у кого свое, особое мнение, власти Литвы поставят знак равенства. К счастью, у британских властей претензий к его публикациям нет, выдавать Вильнюсу его никто не собирается.



Законы о запрете советской символики действуют во всех трех странах Балтии. Наказание за несоблюдение у всех тоже приблизительно одинаковое — штраф до 350 евро. Если полиция сочтет нарушение слишком грубым, последует арест на 15 суток.



Нарушителей отлавливают в основном в Интернете, но особое внимание — к местам празднования Дня Победы. Теперь на 9 Мая просто опасно брать флажки с серпом и молотом. Символы победы над фашизмом в Прибалтике — вне закона. Подробнее — в репортаже НТВ.