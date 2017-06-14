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  • 14.06, 14:47

    Под депутатом от ЛДПР провалилось кресло в Госдуме

    5 комментариев

    Под депутатом от ЛДПР провалилось кресло в Госдуме

    Под депутатом от ЛДПР провалилось кресло в Госдуме

    Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «укрепить все кресла» в зале заседаний.

    Жириновский заявил, что под одним из депутатов от ЛДПР провалилось кресло в зале пленарных заседаний Госдумы, передает ТАСС.

    Владимир Жириновский: «У нас под одним из депутатов провалилось кресло. Это уже второй случай».

    Лидер либерал-демократов пояснил, что такие неприятные случаи вводят депутатов в стресс.

    Владимир Жириновский: «У нас фракция мощная, сильная, здоровая. Депутаты сидят по 12 часов в зале. Такие случаи нас немного в стресс вводят».

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, пообещал предоставить депутатм от ЛДПР «усиленные конструкции» кресел — такие же, как у депутата от «Единой России», боксера-тяжеловеса Николая Валуева. «Обязательно надо помогать друг другу», — добавил Володин.

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