Депутат-коммунист показал в Госдуме уникальную салфетку

Депутат от КПРФ Николай Харитонов во время заседания в Госдуме показал уникальную салфетку, на которой «подписано соглашение» о союзе России и Белоруссии.
Харитонов рассказал, что 2 апреля 1997 года несколько депутатов «закрепили подписание договора» между Россией и Белоруссией чаепитием, на котором и подписали на салфетке соглашение о союзе двух стран. При этом депутат достал салфетку и продемонстрировал ее с трибуны, сообщает Газета.Ru.
Николай Харитонов: «У меня в руках уникальный документ. Присутствовали тогда в Грановитой палате, в большом зале Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и, наверное, больше никто».
Харитонов добавил, что позже на салфетке в знак согласия поставили свои подписи премьер-министр России Виктор Черномырдин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Напомним, 2 апреля 1997 года президенты Белоруссии и России подписали Договор о союзе Белоруссии и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Белоруссии и России.
Николай Харитонов: «У меня в руках уникальный документ. Присутствовали тогда в Грановитой палате, в большом зале Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и, наверное, больше никто».
Харитонов добавил, что позже на салфетке в знак согласия поставили свои подписи премьер-министр России Виктор Черномырдин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Напомним, 2 апреля 1997 года президенты Белоруссии и России подписали Договор о союзе Белоруссии и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Белоруссии и России.
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