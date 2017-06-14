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  • 14.06, 13:15

    Депутат-коммунист показал в Госдуме уникальную салфетку

    1 комментарий
    <nobr>Депутат-коммунист</nobr> показал в Госдуме уникальную салфетку

    Депутат-коммунист показал в Госдуме уникальную салфетку

    <nobr>Депутат-коммунист</nobr> показал в Госдуме уникальную салфетку
  • Фото: duma.gov.ru

    • Депутат от КПРФ Николай Харитонов во время заседания в Госдуме показал уникальную салфетку, на которой «подписано соглашение» о союзе России и Белоруссии.

    Харитонов рассказал, что 2 апреля 1997 года несколько депутатов «закрепили подписание договора» между Россией и Белоруссией чаепитием, на котором и подписали на салфетке соглашение о союзе двух стран. При этом депутат достал салфетку и продемонстрировал ее с трибуны, сообщает Газета.Ru.

    Николай Харитонов: «У меня в руках уникальный документ. Присутствовали тогда в Грановитой палате, в большом зале Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и, наверное, больше никто».

    Харитонов добавил, что позже на салфетке в знак согласия поставили свои подписи премьер-министр России Виктор Черномырдин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Напомним, 2 апреля 1997 года президенты Белоруссии и России подписали Договор о союзе Белоруссии и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Белоруссии и России.

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