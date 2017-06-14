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  • 14.06, 11:44

    Путин заявил, что государство не контролирует СМИ в России

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    Путин заявил, что государство не контролирует СМИ в России

    Путин заявил, что государство не контролирует СМИ в России

    В России существуют сотни телеканалов, они абсолютно независимы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью известному американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство никак не контролирует СМИ в России. По словам российского лидера, «это невозможно».

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто».

    Также Путин прокомментировал действия оппозиции. Президент отметил, что «проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей».

    Отвечая на реплику режиссера Оливера Стоуна о том, что Россия является «традиционным авторитарным государством», Путин напомнил американцу некоторые исторические вехи.

    Владимир Путин: «Невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии… У нас в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия. Затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Сталин. Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России… Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития».

    Вторая серия фильма Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» транслировалось во вторник (в среду по московскому времени) в эфире американского телеканала Showtime.

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