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  • 14.06, 11:45
    В программе НТВ «Однажды…» Сергей Лазарев рассказал о потере самых близких людей. знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, телевидение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В программе НТВ «Однажды…» Сергей Лазарев рассказал о потере самых близких людей

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    В программе НТВ «Однажды…» Сергей Лазарев рассказал о потере самых близких людей

    В программе НТВ «Однажды…» Сергей Лазарев рассказал о потере самых близких людей

      В эту субботу, 17 июня, в программе Сергея Майорова «Однажды…» известный российский певец и актер Сергей Лазарев открыто расскажет о тяжелых утратах, которые ему пришлось пережить в прошлом году, и семейном счастье отца-одиночки.

      Прогуливаясь по столице Германии, всегда позитивный Лазарев позволил себе быть откровенным. Только ведущему программы «Однажды…» Сергею Майорову популярный российский исполнитель рассказал о самых важных и самых сложных моментах своей жизни. Певец поведал о закулисье конкурса «Евровидение», назвал истинные причины распада поп-группы Smash!!, вспомнил, как пережил смерть отца и старшего брата, а также позволил зрителям заглянуть в личное пространство, которое он тщательно оберегает: рассказал о трехлетнем сыне Никите и об отношениях с женщиной, ради которой он готов на все.

      Сергей Лазарев: «Все, что вы видите по телевизору, все, что вы видите во всяких соцсетях, — это 10% нашей жизни или даже меньше. Зритель никогда не должен знать твоих переживаний. Я на следующий день после похорон брата играл комедийный спектакль. Комедийный спектакль, где мы хороним брата. Фан, смех, гроб на сцене».

      Подробности откровенного интервью Сергея Лазарева в программе «Однажды…» 17 июня в 16:20 на телеканале НТВ.

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