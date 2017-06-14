Госдума рассмотрит законопроект о регулировании мессенджеров

Сегодня депутаты Госдумы обсудят законопроект о регулировании мессенджеров. Он обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона, а в случае нарушения этого условия блокировать обмен сообщениями.
В комитете по информационной политике ранее заявили, что принятие закона поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации терактов. При этом конфиденциальность переписки пострадать не должна.
Сегодня со своих смартфонов при помощи специальных приложений — мессенджеров — общаются более 80 миллионов человек в России: переписка, обмен фотографиями, интернет-телефония, которая все чаще подменяет обычную телефонную связь. Сфера, которая растет, но почти никак не контролируется государством, беспокоит Государственную думу.
Леонид Левин, депутат: «Большая часть информации перешла в Интернет. Траффик голосовых разговоров и переписки в мессенджерах превысил траффик сотовой связи».
И главное зло в этом интернет-общении — анонимность, которой пользуются преступники, посчитали депутаты трех фракций Госдумы и предложили пакет законопроектов, который с этой анонимностью призван покончить и ли хотя бы ее затруднить.
По задумке законодателей, мессенджеры вместе с операторами сотовой связи теперь будут обязаны идентифицировать участников общения по номеру мобильного телефона. Например, при авторизации получаешь на телефон смс с кодом, его вводишь и привязываешь свою интернет-личность к сим-карте. По закону они сейчас продаются по паспорту.
Еще один законопроект призван бороться уже с анонимными «симками», которые сейчас можно купить с рук в любом переходе. Новый закон обязывает фирмы указывать имена своих сотрудников, которые пользуются телефонными номерами, а также повышает ответственность за нелегальную торговлю сим-картами.
Впрочем, законопроект закрывает лишь одну из лазеек. Попытка таким образом бороться с преступностью в Интернете — все равно что черпать воду ситом, говорят скептики. Сторонники инициативы считают, что, по крайней мере, создается правовой инструмент. Во всяком случае, Роскомнадзор получит возможность блокировать распространение нелегальной информации в мессенджерах, а спецслужбы — отслеживать источники ее распространения, передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.
Сегодня со своих смартфонов при помощи специальных приложений — мессенджеров — общаются более 80 миллионов человек в России: переписка, обмен фотографиями, интернет-телефония, которая все чаще подменяет обычную телефонную связь. Сфера, которая растет, но почти никак не контролируется государством, беспокоит Государственную думу.
Леонид Левин, депутат: «Большая часть информации перешла в Интернет. Траффик голосовых разговоров и переписки в мессенджерах превысил траффик сотовой связи».
И главное зло в этом интернет-общении — анонимность, которой пользуются преступники, посчитали депутаты трех фракций Госдумы и предложили пакет законопроектов, который с этой анонимностью призван покончить и ли хотя бы ее затруднить.
По задумке законодателей, мессенджеры вместе с операторами сотовой связи теперь будут обязаны идентифицировать участников общения по номеру мобильного телефона. Например, при авторизации получаешь на телефон смс с кодом, его вводишь и привязываешь свою интернет-личность к сим-карте. По закону они сейчас продаются по паспорту.
Еще один законопроект призван бороться уже с анонимными «симками», которые сейчас можно купить с рук в любом переходе. Новый закон обязывает фирмы указывать имена своих сотрудников, которые пользуются телефонными номерами, а также повышает ответственность за нелегальную торговлю сим-картами.
Впрочем, законопроект закрывает лишь одну из лазеек. Попытка таким образом бороться с преступностью в Интернете — все равно что черпать воду ситом, говорят скептики. Сторонники инициативы считают, что, по крайней мере, создается правовой инструмент. Во всяком случае, Роскомнадзор получит возможность блокировать распространение нелегальной информации в мессенджерах, а спецслужбы — отслеживать источники ее распространения, передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.
Комментарии