СМИ: глава Пентагона сможет изменять численность военных США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны страны Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности контингента ВС США в Афганистане.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, на данный момент не принято решений об изменении численности американского контингента в Афганистане. Президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности американских войск в Афганистане. Такое же решение в отношении численности американских войск в Сирии и Ираке Трамп принял в апреле.
В Пентагоне пока никак не комментируют эту информацию, пишет ТАСС.
В начале месяца в The Washington Post появилась статья, в которой говорилось, что в Афганистан могут быть отправлены 3 тысячи американских солдат и офицеров.
В Пентагоне пока никак не комментируют эту информацию, пишет ТАСС.
В начале месяца в The Washington Post появилась статья, в которой говорилось, что в Афганистан могут быть отправлены 3 тысячи американских солдат и офицеров.
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