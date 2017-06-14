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  • 14.06, 05:40

    СМИ: глава Пентагона сможет изменять численность военных США в Афганистане

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    СМИ: глава Пентагона сможет изменять численность военных США в Афганистане

    СМИ: глава Пентагона сможет изменять численность военных США в Афганистане

    Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны страны Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности контингента ВС США в Афганистане.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, на данный момент не принято решений об изменении численности американского контингента в Афганистане. Президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности американских войск в Афганистане. Такое же решение в отношении численности американских войск в Сирии и Ираке Трамп принял в апреле.

    В Пентагоне пока никак не комментируют эту информацию, пишет ТАСС.

    В начале месяца в The Washington Post появилась статья, в которой говорилось, что в Афганистан могут быть отправлены 3 тысячи американских солдат и офицеров.

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