Камчатские спасатели сняли с судна сербского моряка с тяжелой травмой

На Камчатке спасатели эвакуировали с иностранного судна и доставили в больницу моряка, который мог погибнуть
из-за травмы и кровопотери.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Поступила информация о том, что на сухогрузе Obrovac (порт приписки — Багамские острова) одному из членов экипажа требуется экстренная медицинская помощь. По предварительной информации, боцман судна — гражданин Сербии — получил тяжелую травму ноги от удара тросом, человек мог погибнуть от потери крови».
По договоренности с российской стороной иностранное судно приблизилось к берегам Камчатки. Из Авачинской бухты в открытый океан навстречу сухогрузу вышел быстроходный катер МЧС с группой спасателей и сотрудниками центра медицины катастроф на борту.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Специалисты медицины катастроф оказали пострадавшему первую помощь, а спасатели эвакуировали мужчину с судна в катер и доставили на берег, где уже ждала бригада врачей».
Пострадавшего моряка доставили в Камчатскую краевую больницу, пишет РИА Новости.
По договоренности с российской стороной иностранное судно приблизилось к берегам Камчатки. Из Авачинской бухты в открытый океан навстречу сухогрузу вышел быстроходный катер МЧС с группой спасателей и сотрудниками центра медицины катастроф на борту.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Специалисты медицины катастроф оказали пострадавшему первую помощь, а спасатели эвакуировали мужчину с судна в катер и доставили на берег, где уже ждала бригада врачей».
Пострадавшего моряка доставили в Камчатскую краевую больницу, пишет РИА Новости.
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