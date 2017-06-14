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  • 14.06, 04:09

    Камчатские спасатели сняли с судна сербского моряка с тяжелой травмой

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    Камчатские спасатели сняли с судна сербского моряка с тяжелой травмой

    Камчатские спасатели сняли с судна сербского моряка с тяжелой травмой

    На Камчатке спасатели эвакуировали с иностранного судна и доставили в больницу моряка, который мог погибнуть из-за травмы и кровопотери.

    Сообщение пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Поступила информация о том, что на сухогрузе Obrovac (порт приписки — Багамские острова) одному из членов экипажа требуется экстренная медицинская помощь. По предварительной информации, боцман судна — гражданин Сербии — получил тяжелую травму ноги от удара тросом, человек мог погибнуть от потери крови».

    По договоренности с российской стороной иностранное судно приблизилось к берегам Камчатки. Из Авачинской бухты в открытый океан навстречу сухогрузу вышел быстроходный катер МЧС с группой спасателей и сотрудниками центра медицины катастроф на борту.

    Сообщение пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ: «Специалисты медицины катастроф оказали пострадавшему первую помощь, а спасатели эвакуировали мужчину с судна в катер и доставили на берег, где уже ждала бригада врачей».

    Пострадавшего моряка доставили в Камчатскую краевую больницу, пишет РИА Новости.

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