Болельщиков Кубка конфедераций ждут бесплатные поезда

Минтранс напомнил, что с 15 июня для болельщиков Кубка конфедераций начнет действовать бесплатный проезд не только на городском транспорте в местах проведения турнира, но и на междугородних поездах.
Фанаты могут выбирать дату обратного проезда — после матча дается еще три дня на осмотр достопримечательностей. Таких поездок уже оформлено 35 тысяч.
Обязательное условие — билет на матч и паспорт болельщика, который можно оформить на сайте fan-id.ru.
Обязательное условие — билет на матч и паспорт болельщика, который можно оформить на сайте fan-id.ru.
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