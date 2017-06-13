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  • 13.06, 22:05
    Болельщиков Кубка конфедераций ждут бесплатные поезда. Минтранс РФ, общественный транспорт, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Болельщиков Кубка конфедераций ждут бесплатные поезда

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    Болельщиков Кубка конфедераций ждут бесплатные поезда

    Болельщиков Кубка конфедераций ждут бесплатные поезда

      Минтранс напомнил, что с 15 июня для болельщиков Кубка конфедераций начнет действовать бесплатный проезд не только на городском транспорте в местах проведения турнира, но и на междугородних поездах.

      Фанаты могут выбирать дату обратного проезда — после матча дается еще три дня на осмотр достопримечательностей. Таких поездок уже оформлено 35 тысяч.

      Обязательное условие — билет на матч и паспорт болельщика, который можно оформить на сайте fan-id.ru.

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