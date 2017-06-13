Россиянке грозит тюрьма в ОАЭ за упавший на полицейских дрон

Сегодня стало известно о весьма необычном происшествии с российской туристкой в Дубае. Чемпионка по синхронному плаванию среди юниоров Евгения Штефан решила снять красоты столицы Объединенных Арабских Эмиратов с высоты птичьего полета и случайно уронила свой дрон на крышу полицейской машины.

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Дело не только в порче чужого имущества — женщина не знала, что в этой стране запускать подобные аппараты запрещено законом. Теперь, по свидетельству корреспондента НТВ Василисы Казаковой, россиянке грозит внушительный тюремный срок.



Ее не радует ни роскошный пейзаж из окна люксовой гостиницы, ни теплые волны Персидского залива. Да и тренируется многократная чемпионка мира по синхронному плаванию среди юниоров теперь только чтобы скоротать время между судебными заседаниями. Евгению Штефан обвиняют в порче государственного имущества. Девушка решила запечатлеть Дубай с высоты птичьего полета при помощи так называемого дрона — беспилотника с камерой. Но у устройства сел аккумулятор и он упал прямиком на полицейскую машину. Приплыли, подумала синхронистка, и была права.



Евгения Штефан, четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию среди юниоров: «Далее меня схватил полицейский и отобрал паспорт. Говорили, что не затянется, и это маленькая проблема, но увы. Я не знаю, что тут происходит, но они тянут крошечное дело, которое в Москве решилось бы за один день. Я не понимаю, зачем они так издеваются над девушкой».



Ее бюджет на исходе, ведь вместо запланированных трех дней она, по сути, вынуждена отдыхать вот уже третью неделю. У синхронистки вот-вот закончится виза. Она может лишиться работы — в Москве Штефан преподает плавание у детей. И родители маленьких спортсменов уже возмущаются: мол, не затянулся ли у тренера отпуск. Между тем сотрудники посольства, которые сейчас решают юридические проблемы россиянки, говорят: ее выходка — не такая уж и невинная, как кажется. Туристка нарушила закон арабской страны. И ей грозит тюрьма. Подробнее — в репортаже НТВ.