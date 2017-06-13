Названы худшие и лучшие аэропорты мира

Рейтинг был составлен на основе опросов пассажиров компанией AirHelp, которая занимается вопросами выплаты компенсаций при задержке рейсов.
По данным AirHelp, худшим аэропортом мира признан международный аэропорт Кувейта. Вторую строчку среди худших занял лондонский Гатвик, третью — аэропорт британского Манчестера.
Далее в рейтинге самых неудобных аэропортов мира — Ньюарк в США, Станстед в Великобритании, Эдинбург в Шотландии, Мумбаи в Индии, Дубай в ОАЭ, международный аэропорт Суварнабхуми в тайском Бангкоке и на десятом месте — Дели в Индии.
Также в ходе опроса авиапассажиров стали известны и лучшие аэропорты мира. На первом месте оказался аэропорт Чанги в Сингапуре, на втором — Мюнхен в Германии, третье — за аэропортом Гонконга. Также пассажирам нравятся удобство и комфорт международного аэропорта в Копенгагене и в Хельсинки.
Далее в рейтинге самых неудобных аэропортов мира — Ньюарк в США, Станстед в Великобритании, Эдинбург в Шотландии, Мумбаи в Индии, Дубай в ОАЭ, международный аэропорт Суварнабхуми в тайском Бангкоке и на десятом месте — Дели в Индии.
Также в ходе опроса авиапассажиров стали известны и лучшие аэропорты мира. На первом месте оказался аэропорт Чанги в Сингапуре, на втором — Мюнхен в Германии, третье — за аэропортом Гонконга. Также пассажирам нравятся удобство и комфорт международного аэропорта в Копенгагене и в Хельсинки.
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