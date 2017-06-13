На Роналду заведено дело за неуплату 15 млн евро налогов

Прокуратура Испании возбудила дело против португальского футболиста Криштиану Роналду. Его обвиняют в неуплате налогов с 2011 по 2014 годы в размере 14,7 млн евро.
Чтобы скрывать доходы, Роналду с 2010 года использовал специально созданную организацию, говорится в сообщении прокуратуры. Футбольный клуб «Реал» и агентство, представляющее интересы футболиста, комментариев не дали.
Ранее стало известно, что Роналду добровольно выплатил 6 млн евро компенсации, чтобы избежать уголовного преследования.
Криштиану Роналду, принесший очередную победу «Реалу» в Лиге чемпионов — не единственный футболист, обвиненный в нарушении испанского налогового законодательства. Так, суд Барселоны отклонил апелляцию аргентинца Лионеля Месси и оставил в силе приговор о тюремном заключении за неуплату налогов на сумму 4,1 млн евро.
Ранее стало известно, что Роналду добровольно выплатил 6 млн евро компенсации, чтобы избежать уголовного преследования.
Криштиану Роналду, принесший очередную победу «Реалу» в Лиге чемпионов — не единственный футболист, обвиненный в нарушении испанского налогового законодательства. Так, суд Барселоны отклонил апелляцию аргентинца Лионеля Месси и оставил в силе приговор о тюремном заключении за неуплату налогов на сумму 4,1 млн евро.
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