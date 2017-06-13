Прогноз погоды доверят искусственному интеллекту

Сегодня в Петербурге обсуждали, как повысить уровень профподготовки специалистов гидрометслужб и улучшить качество прогноза погоды.

Участившиеся в последнее время ошибочные прогнозы метеорологи связывают в том числе и с отставанием в собственной профессиональной подготовке. Всемирная метеорологическая организация разрабатывает стратегию переобучения, которая позволит догнать прогресс.



По словам руководителя российского отделения Всемирного метеорологического центра Анны Тимофеевой, в России большинство специалистов пользуются багажом знаний, полученным десятилетия назад.



На самом же деле, за время профессиональной деятельности необходимо как минимум трижды проходить переобучение. Сейчас в разработке находится новая автоматическая методика, которая при составлении метеопрогноза вообще исключит человеческий фактор. Иными словами, погоду станет предсказывать искусственный интеллект.



Но даже несмотря на новые технологии, без участия человека эта сфера не обойдется. Как шутят метеорологи, всегда есть детали, которые сможет объяснить лишь специалист, а если прогноз не совпадет, то будет на кого возложить вину.