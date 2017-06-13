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  • 13.06, 19:03

    В Самаре на концерте в День России перепутали имя первого космонавта

    3 комментария
    • Фото: @GDF1 /twitter.com
    В Самаре на концерте в День России перепутали имя первого космонавта

    В Самаре на концерте в День России перепутали имя первого космонавта

    В Самаре на концерте в День России перепутали имя первого космонавта
  • Фото: @GDF1 /twitter.com

    • Организаторы праздничного концерта в Самаре назвали первого космонавта Алексеем Гагариным.

    Изображение с фотографией Юрия Гагарина и неверной подписью появилось за спинами музыкантов. Оно оставалось на экране порядка двух минут.

    Как сообщают местные СМИ, темой концерта, который провели в честь Дня России на набережной Волги, стала «деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира». Мероприятие посетили несколько тысяч человек.

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