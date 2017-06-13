В Самаре на концерте в День России перепутали имя первого космонавта

Организаторы праздничного концерта в Самаре назвали первого космонавта Алексеем Гагариным.

Изображение с фотографией Юрия Гагарина и неверной подписью появилось за спинами музыкантов. Оно оставалось на экране порядка двух минут.



Как сообщают местные СМИ, темой концерта, который провели в честь Дня России на набережной Волги, стала «деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира». Мероприятие посетили несколько тысяч человек.