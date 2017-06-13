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  • 13.06, 19:03
    В Царском Селе отреставрируют куртину «Парнас». Санкт-Петербург, Царское Село, выставки и музеи, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Царском Селе отреставрируют куртину «Парнас»

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    В Царском Селе отреставрируют куртину «Парнас»

    В Царском Селе отреставрируют куртину «Парнас»

      Совет по сохранению культурного наследия Петербурга провел выездное заседание в музее-заповеднике «Царское Село». Одним из пунктов программы стало обсуждение реставрации заросшей смотровой площадки XVIII века.

      Петербургские чиновники и эксперты поднялись на «Парнас». Работа началась с прогулки по Александровскому парку, где и находится историческая смотровая площадка. Куртина «Парнас» — единственная сохранившаяся в стране.

      Но сейчас она больше напоминает заросший холм. На состояние повлияла война, разросшиеся деревья и посетители парка. Зимой там катаются на ватрушках, а летом — на велосипедах. Но несмотря на многочисленные народные тропинки, еще можно прочесть витки исторического серпантина.

      В результате реставрации «Парнас» станет выше на полтора метра и уменьшится в диаметре. На самой горе спилят разросшиеся деревья. Они поражены гнилью и могут обрушиться даже в безветренную погоду. Взамен предлагают разместить на вершине скамейку и ель, а у основания высадить фруктовые растения, как это было в начале XIX века.

      Также на заседании совета обсуждали программу передачи разрушенных памятников в аренду на льготных условиях. Вице-губернатор Игорь Албин попросил экспертов подготовить соответствующий законопроект к осенней парламентской сессии.

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