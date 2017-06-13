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  • 13.06, 17:34
    Обвиняемый в педофилии священник Грозовский предстал перед судом в Ленобласти. Ленинградская область, педофилия, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Обвиняемый в педофилии священник Грозовский предстал перед судом в Ленобласти

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    Обвиняемый в педофилии священник Грозовский предстал перед судом в Ленобласти

    Обвиняемый в педофилии священник Грозовский предстал перед судом в Ленобласти

      В Приозерском городском суде начались предварительные слушания по громкому уголовному делу, расследование которого длилось почти четыре года.

      Приозерский городской суд Ленинградской области начал рассматривать громкое уголовное дело обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского. Сегодня проходят предварительные слушания. Дело рассматривается уже три года. И лишь несколько месяцев назад стало известно, что прокуратура Петербурга передала его в соседний регион, с которым связан один из эпизодов.

      Перед началом заседания у здания суда уже по традиции собрались сторонники Глеба Грозовского. На этот раз среди них оказались даже церковные служители. Всего до Приозерска добрались почти два десятка человек. Все они хоть и не с первого раза, но всё же смогли зайти в здание, после чего приставы сообщили, что председательствующий судья Людмила Яшина закрыла заседание не только для прессы, но и для всех слушателей, мотивируя это содержанием материалов дела, сообщает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

      Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области обвиняется в совершении серии насильственных и иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Дело построено на показаниях трех школьниц. По версии следствия, инкриминируемые ему преступления экс-советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста».

      Растление, как считают следователи, произошло как минимум в двух детских православных лагерях: в 2009-м году на острове Коневец в Приозерском районе Ленобласти и в 2013-м — на греческом острове Кос.

      Уголовное преследование клирика началось почти 4 года назад. Тогда же Грозовского объявили в международный розыск, заключили под стражу в Израиле, где он пытался получить местное гражданство, и в сентябре 2016 года экстрадировали в Россию.

      Только в январе текущего года Грозовскому предъявили окончательное обвинение в совершении трех преступлений, за которые, как сообщают СМИ, по совокупности ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

      Однако адвокат подсудимого Михаил Уткин настаивает, что он и его подзащитный готовы к процессу, намерены пригласить в суд свидетелей и доказать невиновность священника. Сам Грозовский, пока его заводили в зал, держался спокойно и даже приветствовал свою группу поддержки.

      Сестра обвиняемого Любовь Грозовская считает, что нахождение ее брата под стражей незаконно и судья должна увидеть многочисленные нарушения в ходе следствия.

      Также, по ее словам, до 14 июня, когда истекает срок содержания Грозовского под стражей, суд Приозерска должен решить дальнейшую судьбу этого громкого уголовного дела: отправить его на доследование или назначить дату начала рассмотрения по существу и определиться с дальнейшей мерой пресечения обвиняемому в педофилии священнику.

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