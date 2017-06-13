«Молитесь за меня!»: Вячеслав Малежик перенес инсульт

Эстрадный певец и композитор Вячеслав Малежик госпитализирован с инсультом.
Сам 70-летний музыкант рассказал, что теперь не может не только играть на гитаре и петь, но и ходить.
При этом Малежик подчеркнул, что «прогноз врачей не лишен оптимизма», сообщили в пресс-службе артиста.
Вячеслав Малежик: «Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов наверное отняли много сил! И я прозевал опасные приступы ИНСУЛЬТА. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня!»
Вячеслав Малежик — заслуженный артист России. В разные годы выступал в таких коллективах, как «Веселые ребята», «Голубые гитары» и «Пламя». За свою карьеру Малежик выпустил более 30 альбомов. Наиболее известные песни — «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка».
При этом Малежик подчеркнул, что «прогноз врачей не лишен оптимизма», сообщили в пресс-службе артиста.
Вячеслав Малежик: «Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов наверное отняли много сил! И я прозевал опасные приступы ИНСУЛЬТА. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня!»
Вячеслав Малежик — заслуженный артист России. В разные годы выступал в таких коллективах, как «Веселые ребята», «Голубые гитары» и «Пламя». За свою карьеру Малежик выпустил более 30 альбомов. Наиболее известные песни — «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка».
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