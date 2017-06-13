«Мегафон» подтвердил новый сбой в Москве и других регионах

Абоненты «Мегафона» в социальных сетях жалуются на отсутствие связи. Сообщения поступают из Москвы и других регионах страны.
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В компании «Мегафон» подтвердили, что в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, в частности, снижение успешности дозвона на 40%. В ближайшее время проблема будет устранена, сообщили «Интерфаксу» в службе поддержки.
Из сообщения компании «Мегафон»: «Технические специалисты „Мегафона“ проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный Интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства».
сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона», проблема возникла из-за ошибки софта Hewlett-Packard, установленного в системах обработки данных компании.
Из сообщения компании «Мегафон»: «Технические специалисты „Мегафона“ проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный Интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства».
сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона», проблема возникла из-за ошибки софта Hewlett-Packard, установленного в системах обработки данных компании.
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