Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.06, 17:33

    «Мегафон» подтвердил новый сбой в Москве и других регионах

    12 комментариев

    «Мегафон» подтвердил новый сбой в Москве и других регионах

    «Мегафон» подтвердил новый сбой в Москве и других регионах

    Абоненты «Мегафона» в социальных сетях жалуются на отсутствие связи. Сообщения поступают из Москвы и других регионах страны.

    В компании «Мегафон» подтвердили, что в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, в частности, снижение успешности дозвона на 40%. В ближайшее время проблема будет устранена, сообщили «Интерфаксу» в службе поддержки.

    Из сообщения компании «Мегафон»: «Технические специалисты „Мегафона“ проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный Интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства».

    Напомним, что за последний месяц это уже второй сбой в работе сотового оператора. Первый произошел 19 мая, его назвали самым крупным в истории компании. Абонентам «Мегафона» и дочерней компании Yota были недоступны голосовая связь, а также доступ в Интернет из-за технических проблем с сетью. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона», проблема возникла из-за ошибки софта Hewlett-Packard, установленного в системах обработки данных компании.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru