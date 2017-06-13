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  • 13.06, 16:03
    #смотрюлинию: НТВ запускает хештег к прямой линии с президентом. блогосфера, Интернет, НТВ, прямая линия, Путин, соцсети, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    #смотрюлинию: НТВ запускает хештег к прямой линии с президентом

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    #смотрюлинию: НТВ запускает хештег к прямой линии с президентом

    #смотрюлинию: НТВ запускает хештег к прямой линии с президентом

      В преддверии «Прямой линии с Владимиром Путиным» НТВ запускает хештег #смотрюлинию. Делитесь в соцсетях своими комментариями и вопросами, и, возможно, именно ваше мнение прозвучит в программе «Место встречи».

      Спецвыпуск ток-шоу, посвященный общению президента с россиянами, выйдет в эфир в этот четверг в 16:30.

      Прямая линия начнется в четверг, 15 июня, в полдень. Президенту уже поступило уже около полутора миллионов вопросов. Самые волнующие темы — состояние дорог, проблемы ЖКХ, ипотека, уровень зарплат и пособий, качество медицинских услуг, санкции. НТВ.Ru планирует вести видео- и текстовую трансляцию прямой линии.

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