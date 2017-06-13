смотрюлинию: НТВ запускает хештег к прямой линии с президентом

В преддверии «Прямой линии с Владимиром Путиным» НТВ запускает хештег #смотрюлинию. Делитесь в соцсетях своими комментариями и вопросами, и, возможно, именно ваше мнение прозвучит в программе «Место встречи».
Спецвыпуск ток-шоу, посвященный общению президента с россиянами, выйдет в эфир в этот четверг в 16:30.
Прямая линия начнется в четверг, 15 июня, в полдень. Президенту уже поступило уже около полутора миллионов вопросов. Самые волнующие темы — состояние дорог, проблемы ЖКХ, ипотека, уровень зарплат и пособий, качество медицинских услуг, санкции. НТВ.Ru планирует вести видео- и текстовую трансляцию прямой линии.
Прямая линия начнется в четверг, 15 июня, в полдень. Президенту уже поступило уже около полутора миллионов вопросов. Самые волнующие темы — состояние дорог, проблемы ЖКХ, ипотека, уровень зарплат и пособий, качество медицинских услуг, санкции. НТВ.Ru планирует вести видео- и текстовую трансляцию прямой линии.
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