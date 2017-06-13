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  • 13.06, 16:03

    Россиянин в ожидании приговора открыл ресторан в тюрьме на Бали

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    Россиянин в ожидании приговора открыл ресторан в тюрьме на Бали

    Россиянин в ожидании приговора открыл ресторан в тюрьме на Бали

    Россиянин в ожидании приговора открыл ресторан в тюрьме на Бали
  • Фото: Рома Калашников /vk.com

    • Житель Сургута, который ожидает решения индонезийского суда по делу о контрабанде наркотиков, вместе с товарищем из Германии открыл в тюрьме собственный ресторан.

    Россиянин Роман Калашников, работавший в Сургуте поваром, совместно с «коллегой» из Германии открыл собственный тюремный ресторан. Об этом мужчина пишет на своей странице «ВКонтакте».

    Роман Калашников: «Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15–20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500 — 1000 рублей в день. Работа очень интересная, хоть и занимает много времени. Но это пока. Налаживаем организацию рабочего процесса».

    Калашников заявил, что в первую неделю они готовили для заключенных французский омлет с карамелизованным луком, томатами, тостами, салатом из свежих овощей с домашнем майонезом собственного приготовления. А также яичницу-глазунью с куриными сосисками, тостами, салатом с бальзамической заправкой, сандвичи, блинчики, немецкие колбаски, и котлеты под названием «Из России с Любовью» из говядины с тушенной капустой.

    Роман Калашников: «Гости довольны и сыты. Мы при деле и также сыты. Дальше, как говорится, больше!»

    Полиция Индонезии задержала Романа Калашникова в аэропорту острова Бали в конце прошлого года. По данным следствия, мужчина привез в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма гашиша из Непала. Приговор Калашникову вынесут 19 июня.

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