Россиянин в ожидании приговора открыл ресторан в тюрьме на Бали

Житель Сургута, который ожидает решения индонезийского суда по делу о контрабанде наркотиков, вместе с товарищем из Германии открыл в тюрьме собственный ресторан.
Россиянин Роман Калашников, работавший в Сургуте поваром, совместно с «коллегой» из Германии открыл собственный тюремный ресторан. Об этом мужчина пишет на своей странице «ВКонтакте».
Роман Калашников: «Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15–20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500 — 1000 рублей в день. Работа очень интересная, хоть и занимает много времени. Но это пока. Налаживаем организацию рабочего процесса».
Калашников заявил, что в первую неделю они готовили для заключенных французский омлет с карамелизованным луком, томатами, тостами, салатом из свежих овощей с домашнем майонезом собственного приготовления. А также яичницу-глазунью с куриными сосисками, тостами, салатом с бальзамической заправкой, сандвичи, блинчики, немецкие колбаски, и котлеты под названием «Из России с Любовью» из говядины с тушенной капустой.
Роман Калашников: «Гости довольны и сыты. Мы при деле и также сыты. Дальше, как говорится, больше!»
Полиция Индонезии задержала Романа Калашникова в аэропорту острова Бали в конце прошлого года. По данным следствия, мужчина привез в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма гашиша из Непала. Приговор Калашникову вынесут 19 июня.
Роман Калашников: «Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15–20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500 — 1000 рублей в день. Работа очень интересная, хоть и занимает много времени. Но это пока. Налаживаем организацию рабочего процесса».
Калашников заявил, что в первую неделю они готовили для заключенных французский омлет с карамелизованным луком, томатами, тостами, салатом из свежих овощей с домашнем майонезом собственного приготовления. А также яичницу-глазунью с куриными сосисками, тостами, салатом с бальзамической заправкой, сандвичи, блинчики, немецкие колбаски, и котлеты под названием «Из России с Любовью» из говядины с тушенной капустой.
Роман Калашников: «Гости довольны и сыты. Мы при деле и также сыты. Дальше, как говорится, больше!»
Полиция Индонезии задержала Романа Калашникова в аэропорту острова Бали в конце прошлого года. По данным следствия, мужчина привез в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма гашиша из Непала. Приговор Калашникову вынесут 19 июня.
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