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  • 13.06, 16:03

    В Кремле назвали провокацией несогласованный митинг 12 июня в Москве

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    В Кремле назвали провокацией несогласованный митинг 12 июня в Москве

    В Кремле назвали провокацией несогласованный митинг 12 июня в Москве

    Согласованные акции и митинги 12 июня в российских городах прошли организованно и мирно, однако не обошлось и без провокаций, при этом представители правоохранительных органов сделали все возможное, чтобы обеспечить порядок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяил, что согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, который состоялся 12 июня, «прошел абсолютно без проблем». Однако в столице были и «провокационные действия», отметил официальный представитель Кремля.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Во многих городах России были различные акции. Там, где они проходили в соответствии с правилами в согласованных местах и в согласованное время, они прошли достаточно организовано, мирно, без каких-либо проблем. В нескольких городах, как вы знаете, в том числе и в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали, собственно, городские власти».

    Представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения правопорядка, подчеркнул Песков.

    Напомним, что в день России в Москве прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, в котором приняли участие около 1800 человек. В несогласованной акции на Тверской улице собрались более 4,5 тысячи человек, 150 участников были задержаны.

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