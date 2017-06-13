В Кремле назвали провокацией несогласованный митинг 12 июня в Москве

Согласованные акции и митинги 12 июня в российских городах прошли организованно и мирно, однако не обошлось и без провокаций, при этом представители правоохранительных органов сделали все возможное, чтобы обеспечить порядок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяил, что согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, который состоялся 12 июня, «прошел абсолютно без проблем». Однако в столице были и «провокационные действия», отметил официальный представитель Кремля.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Во многих городах России были различные акции. Там, где они проходили в соответствии с правилами в согласованных местах и в согласованное время, они прошли достаточно организовано, мирно, без каких-либо проблем. В нескольких городах, как вы знаете, в том числе и в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали, собственно, городские власти».



Представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения правопорядка, подчеркнул Песков.



Напомним, что в день России в Москве прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, в котором приняли участие около 1800 человек. В несогласованной акции на Тверской улице собрались более 4,5 тысячи человек, 150 участников были задержаны.