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  • 13.06, 14:33

    Адвокат Учителя: эксперты не нашли оскорблений чувств верующих в «Матильде»

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    Адвокат Учителя: эксперты не нашли оскорблений чувств верующих в «Матильде»

    Адвокат Учителя: эксперты не нашли оскорблений чувств верующих в «Матильде»

    Адвокат режиссера Алексея Учителя рассказал о результатах экспертной проверки фильма «Матильда».

    По словам Константина Добрынина, эксперты Санкт-Петербургского государственного университета, изучившие новый фильм Учителя, пришли к выводу, что в ленте нет оскорблений чувств православных верующих в связи с упоминанием императора Николая II, причисленного к лику святых.

    Всего же перед экспертами были поставлены 9 вопросов, в том числе о том, есть ли в фильме унизительные и оскорбительные характеристики людей в зависимости от их социальной, национальной или религиозной принадлежности, а также призывы к противоправным действиям. На все вопросы эксперты дали отрицательные ответы.

    Кроме того, в экспертизе отмечается, в «представленных материалах не выявлены признаки информации, пропагандирующие порнографию, культ насилия или жестокости», передает ТАСС.

    Напомним, еще не вышедшей в прокат фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания из-за громких заявлений Натальи Поклонской. В частности, депутат Госдумы утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, пришли к выводу, что образ Николая II в фильме ленте не может не оскорблять религиозные чувства.

    А недавно стало известно, что полиция решила провести проверку киностудии Алексея Учителя на налоговые преступления. Как сообщил адвокат режиссера, проверка началась после обращения Поклонской к главе СКР Александру Бастрыкину.

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