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  • 13.06, 14:33
    Под Петербургом учителя танцев запирали детей в зале за долги. дети и подростки, образование, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Под Петербургом учителя танцев запирали детей в зале за долги

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    Под Петербургом учителя танцев запирали детей в зале за долги

    Под Петербургом учителя танцев запирали детей в зале за долги

      Не вполне законные «пируэты» демонстрировали педагоги на детских занятиях по танцам в городке Волхове под Питером. Один из воспитанников позвонил матери и попросил перевести на счет репетитора тысячу рублей, иначе его просто не отпустят домой. Как выяснилось, таким образом учителя боролись с должниками.

      8-летний Ваня Грудницкий со слезам на глазах заявляет, что больше никогда не пойдет на бальные танцы — настолько сильное впечатление на него произвел последний урок. Мальчика заперли в зале и не выпускали, пока родители не оплатили тренировку.

      Родители воспитанников танцевальной школы уже написали заявление. Якобы Илья Маковский и Анастасия Федотовская вместо того чтобы разучивать с детьми пируэты, па и фуэте занимались незаконным сбором денег. В начале молодые тренеры рассыпались в комплиментах, обещали подопечным светлое танцевальное будущее, но не сразу, а лишь после курса индивидуальных занятий за дополнительную плату. Якобы общие тренировки такого эффекта не дадут.

      К заявлению в прокуратуру возмущенные родители приложили и доказательства — квитанции об оплате. Там внимательно изучили материалы и передали их в Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних».

      Подробности — в репортаже.

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