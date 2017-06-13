Под Петербургом учителя танцев запирали детей в зале за долги

Не вполне законные «пируэты» демонстрировали педагоги на детских занятиях по танцам в городке Волхове под Питером. Один из воспитанников позвонил матери и попросил перевести на счет репетитора тысячу рублей, иначе его просто не отпустят домой. Как выяснилось, таким образом учителя боролись с должниками.

8-летний Ваня Грудницкий со слезам на глазах заявляет, что больше никогда не пойдет на бальные танцы — настолько сильное впечатление на него произвел последний урок. Мальчика заперли в зале и не выпускали, пока родители не оплатили тренировку.



Родители воспитанников танцевальной школы уже написали заявление. Якобы Илья Маковский и Анастасия Федотовская вместо того чтобы разучивать с детьми пируэты, па и фуэте занимались незаконным сбором денег. В начале молодые тренеры рассыпались в комплиментах, обещали подопечным светлое танцевальное будущее, но не сразу, а лишь после курса индивидуальных занятий за дополнительную плату. Якобы общие тренировки такого эффекта не дадут.



К заявлению в прокуратуру возмущенные родители приложили и доказательства — квитанции об оплате. Там внимательно изучили материалы и передали их в Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних».



Подробности — в репортаже.

