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  • 13.06, 14:34
    На НТВ — телепремьера фильма «Последний вагон. Весна». НТВ, премьера, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — телепремьера фильма «Последний вагон. Весна»

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    На НТВ — телепремьера фильма «Последний вагон. Весна»

    На НТВ — телепремьера фильма «Последний вагон. Весна»

    На НТВ — телепремьера фильма «Последний вагон. Весна»

      В главной роли — Илья Любимов. Его герой Виктор — преуспевающий тренер по боксу, у которого есть все: карьера, любимая девушка и близкие друзья, на которых можно положиться. В одночасье всё меняется, когда Виктор становится главным подозреваемым в трёх убийствах.

      Привычная жизнь катится под откос и, кажется, вот-вот разобьётся вдребезги. У Виктора ещё есть шанс оправдаться, однако адвокат, на которого он очень рассчитывал, ведёт свою игру. Спасения ждать неоткуда, но рано отчаиваться, ведь Виктор по-прежнему боец.

      Илья Любимов: «К рассказу о моем персонаже больше всего подойдет референс к песне Виктора Цоя „Доброе утро, последний герой“. Именно этой атмосферы в фильме искал наш режиссер Антон Калинкин, и именно так я отношусь к своему герою. Это человек, который одинок, обречен странствовать и нести в себе правду».

      Телепремьера фильма «Последний вагон. Весна» — в воскресенье, 18 июня, в 23:00 на НТВ.

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