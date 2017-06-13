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  • 13.06, 14:33

    В Москве 30-летний мужчина до полусмерти избил подростка

    1 комментарий

    В Москве 30-летний мужчина до полусмерти избил подростка

    В Москве <nobr>30-летний</nobr> мужчина до полусмерти избил подростка

    Следователи выясняют обстоятельства, при которых 30-летний мужчина набросился на 17-летнего подростка и чуть не убил его.

    По версии следствия, в ночь на 8 июня неподалеку от дома в 3-м Крутицком переулке между мужчиной и мальчиком произошла ссора. Мужчина набросился на подростка и начал избивать его руками и ногами. Бил и по телу, и по голове. В результате мальчика в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

    Сообщается, что сначала полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Однако следователи СКР усмотрели в ситуации признаки покушения на убийство.

    Обвиняемый задержан, сейчас он находится под следствием. В ближайшее время следствие вынесет мужчине обвинение и изберет меру пресечения.

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