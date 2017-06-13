В Москве 30-летний мужчина до полусмерти избил подростка

Следователи выясняют обстоятельства, при которых 30-летний мужчина набросился на 17-летнего подростка и чуть не убил его.

По версии следствия, в ночь на 8 июня неподалеку от дома в 3-м Крутицком переулке между мужчиной и мальчиком произошла ссора. Мужчина набросился на подростка и начал избивать его руками и ногами. Бил и по телу, и по голове. В результате мальчика в тяжелом состоянии отвезли в больницу.



Сообщается, что сначала полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Однако следователи СКР усмотрели в ситуации признаки покушения на убийство.



Обвиняемый задержан, сейчас он находится под следствием. В ближайшее время следствие вынесет мужчине обвинение и изберет меру пресечения.